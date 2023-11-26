توفيق الدقن.. حكايات شرير السينما وغول المسرح.. كواليس استبعاده من فيلم الرسالة.. وسر هجوم الشيخ كشك عليه

توفيق الدقن، صاحب ملامح شريرة متميزة ورغم ذلك كان طيب القلب، عرف بغول التمثيل، كان يخشاه النجوم على المسرح. صاحب أشهر لازمة في السينما " يا آه يا آه أحلى من الشرف مفيش "، اشتهر بأدوار البلطجة وشغل العصابات فسمى بلطجى السينما، رحل في مثل هذا اليوم 26 نوفمبر عام 1988 عن 65 عاما.

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ولد توفيق أمين الشيخ الدقن ـ الشهير بـ توفيق الدقن ـ عام 1924 بقرية هوروين مركز بركة السبع بالمنوفية، حصل على بكالوريوس معهد الفنون المسرحية عام 1950، وقدم أدوارا صغيرة في المسرح والسينما وهو طالب، وكان أول وقوف لـلفنان توفيق الدقن على خشبة المسرح عندما كان طالبا عام 1949 فى حفل لجمعية الشبان المسلمين بتمثيل دور فى مسرحية "حب الأبرياء" أمام الفنانة روحية خالد.

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الناس اللى تحت أول أعماله

التحق توفيق الدقن بفرقة المسرح الحر لمدة سبع سنوات مع عبد المنعم مدبولى وكمال يس وشكرى سرحان وصلاح منصور، قدمت الفرقة أول أعمالها رائعة نعمان عاشور "الناس اللى تحت "، تبعها مسرحية “عيلة الدوغرى”.

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نجيب الريحانى يرفضه

وجاءت قصة دخول الدقن معهد المسرح، فعندما تقدم للاختبار وتكونت لجنة التحكيم من زكى طليمات الذى تحمس له والدكتور طه حسين وجورج أبيض وحسين رياض ونجيب الريحانى الذى رفض دخوله المعهد وقال: ده باين عليه واد لعبى وفاكر التمثيل هلس في هلس، وأقنع الحضور بعدم قبوله وأنه لو بيحب التمثيل سيتقدم إلى المعهد في العام التالى.

الفنان الراحل توفيق الدقن

وحزن توفيق الدقن على رسوبه حزنا شديدا وأصيب بعقدة من التمثيل عامة إلى أن جاءته برقية في العام التالى من زكى طليمات يقول له احضر فورا ومعك ثماني صور فوتوغرافية لدخول المعهد وتقرر ضمه الى المعهد.

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حكاية الدقن مع مسرح وهبة

اختير توفيق الدقن عضوا بالمسرح القومى وكانت أول مسرحياته " بداية ونهاية عن قصة نجيب محفوظ فأدى شخصية حسن أبو الروس فيها ليتبعها بمجموعة مسرحيات الكاتب سعد الدين وهبة " السبنسة، سكة السلامة، المحروسة، كوبرى الناموس، وبير السلم، كما قدم للكاتب يوسف إدريس مسرحية الفرافير اخراج كرم مطاوع الذى كان قد راهن على نجاحه في المسرحية، أما آخر اعماله فكانت على مسرح القطاع الخاص في مسرحية البلدوزر.

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ظهور الإسلام كانت البداية

اتجه توفيق الدقن الى السينما فقدم مجموعة من أدوار الشر التي وضعه المخرجون فيها وكانت البداية مع فيلم " ظهور الإسلام " عن قصة الدكتور طه حسين الذى اختاره بنفسه لتمثيل دور أحد الشهداء في الفيلم ـ خباب ابن الإرث ـ الذى حفظ عمر بن الخطاب القرآن

الدقن مع رشدى والمليجى فى احد الافلام

وحول اتجاهه للسينما قال الدقن: كما عملت بالمسرح عملت فى السينما وأنا طالب بمعهد الفنون المسرحية حين اختارني عميد الأدب العربى الدكتور طه حسين لتقديم شخصية أحد الشهداء من خلال فيلم "ظهور الإسلام" عام 1951 تبعه أفلام: سر طاقية الإخفاء، ابن حميدو، بورسعيد، الشيماء، على باب الوزير، خلخال حبيبي، سعد اليتيم، الشيطان يعظ،، في بيتنا رجل، وفيلم البحث عن فضيحة، الناصر صلاح الدين، مراتى مدير عام، وآخر أفلامه " ملف في الآداب "عام 1985 " .

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العقاد يرفض الدقن فى الرسالة

أما بداية تقديم أدوار الشر فكانت فى عام 1954 حين رشحه المخرج توفيق صالح لفيلم "درب المهابيل " وبعدها بعام اختاره المخرج يوسف شاهين لفيلم "صراع فى الميناء".

عندما بدأ المخرج العالمى مصطفى العقاد تقديم فيلم "الرسالة" رشح البعض توفيق الدقن للقيام بدور أبو لهب ورفض المخرج مصطفى العقاد اختياره، ولما سئل عن السبب قال (خايف على سمعة الإسلام منه) مما أغضب الدقن فى ذلك الوقت لأنه كان يتمنى تقديم هذه الشخصية.

ملوك الشر فى السينما

في الإذاعة قدم توفيق الدقن قمة أدوار الشر والبلطجة في مسلسل " سمارة " مع المخرج يوسف الحطاب، في دور المعلم سلطان، بعدها هاجمه الشيخ عبد الحميد كشك واتهمه بإفساد اخلاق الشباب، وقال الدقن في ذلك: كانت صدمة كبيرة أزعجتنى حين هاجمنى الشيخ عبد الحميد كشك فى إحدى خطبه وقال: اللغة السيئة التى تجتاح الشارع اليوم واللى تودى فى داهية.. اللغة بتاعة توفيق الدقن اللى بوظت العيال وفسدت الأخلاق.

اشهر لازمات الدقن

اشتهر توفيق الدقن بإطلاق إفيهات ضاحكة سواء في أفلامه أو مسرحياته منها أحلى من الشرف مفيش،يا شيخ الله يعمر بيتك، ألو يا دانس، كله على ودنه، آلو يا أمم ، وهذه اللازمة اطلقها في البداية المطرب محمد عبد المطلب واخذها عنه توفيق الدقن، ولآلو ياهمبكة، التي اقتبسها من اسمه في مسلسل الإذاعة " بنت الحتة "، وقد تسبب هذا الافيه في إصابته بمرض السكر، ويحكى توفيق الدقن عن ذلك الحادث وقال: فى أحد الأيام وكنت أشارك في دور بمسرحية "الجسر" لأرثر ميلر بالمسرح القومى، فأعجب أدائى الجمهور وصفقوا لى كثيرًا، وفجأة خرج من الجمهور من قال "ياعينى يا همبكة" يومها أصابنى الضيق وطلبت غلق الستار، وبكيت وقلت فشلت فشلًا ذريعًا في إقناع الناس بالدور الذى أؤديه مادام هناك من قال "يا همبكة"، وبسبب هذا الموقف أصبت بمرض السكر.



حول سر ترديدة هذه اللازمات قال توفيق الدقن في مذكراته: لقد أخذت فكرة بعض هذه اللازمات من شكوكو لأنه كان دائمًا يقول هذه الكلمات في المنولوجات بتاعته وكانت تنتشر بين الناس ويرددونها.

أحلى من الشرف مفيش

اما لازمة (أحلى من الشرف مفيش)، فقد كانت شخصية عبده دانس التي أديتها في أحد الأفلام حقيقية بكل أبعادها، وكنت ألتقي به على مقهى في عماد الدين، وكان عامل فتوة على كل حاجة، وكان دائمًا فاتح صدره ورابط صباعه ويقول: (ده الترباس كدة يقفل وكدة يفتح)، وتيجي تكلمه يقولك: أحلى من الشرف مفيش يا آه يا آه"، ولا تأخذ منه جملة مفيدة أبدًا، أي كلام في أي كلام، وتيجى تزعق فيه يكش ويجري، وبعد ذلك عرض عليّ الفيلم إخراج حسين فوزي، وبطولة نعيمة عاكف، وشكري سرحان وعبد المنعم إبراهيم وظهرت أمامي شخصية عبده دنس لما عرفت دوري في الفيلم أنه الواد الصايع بتاع الحارة اللي غاوي البنت، وبيفتعل خناقات مع الشاب اللي بتحبه علشان يخلاله الجو ومن هنا تقمصت دور عبده دانس.

الفنان القدير توفيق الحكيم

حصل توفيق الدقن على وسام العلوم والفنون عام 1966 سلمه له الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كما نال شهادة تقدير من الرئيس الراحل انور السادات في نوفمبر 1978.

محمود السعدنى ينتقد الدقن

مع تقدم السن ابتعد المسرح عن الفنان توفيق الدقن وكذلك السينما إلا نادرا وانتقد الكاتب الساخر محمود السعدنى وجود الدقن في كثير من الأعمال التليفزيونية والسينمائية في أدوار هامشية لا ترقى لقيمة توفيق الدقن، واتهمه بأنه لا يرفض عملا يعرض عليه مهما كان ولا يجيد اختيار الاعمال التي يشارك فيها،

عمل اعمالا دون المستوى لتسديد الفواتير

ورد توفيق الدقن بنبرة تحمل المرارة والحزن على كلام السعدنى وقال: بعض الجهات الفنية لا تفى بحقوق الممثل المسرحى الذى لا يقل قيمة عن ممثل السينما او التليفزيون، وان اجره في المسرح كان خمسون جنيها يحترق من اجلهم يوميا على خشبة المسرح وبعد استقطاعات الضرائب وبدل السفر يصل المبلغ الى 29 جنيها وأنا أعول اسرة من ثلاثة أطفال وملتزم امام المجتمع التزامات كبيرة وخطيرة ومن هنا لا بد أن أجرى بين استديوهات التليفزيون والسينما، وانا توفيق الفواتيرى الذى يجرى في البيت والشارع والاستديوهات والمسارح لتسديد فواتير الاكل والشرب والدواء واجرة البيت وغيره.