موعد مباراة توتنهام وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

الدوري الانجليزي، يستضيف توتنهام نظيره أستون فيلا اليوم الأحد، على ملعب توتنهام هوتسبير، ضمن منافسات الجولة الـ13 من بطولة الدوري الإنجليزي.

ويحتل توتنهام المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة، فيما يتواجد أستون فيلا بالمركز الخامس برصيد 25 نقطة.

موعد مباراة توتنهام وأستون فيلا في الدوري الانجليزي

وتنطلق صافرة مباراة تونهام ضد أستون فيلا في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الأحد ضمن مباريات الدوري الانجليزي.

القناة الناقلة لمباراة توتنهام ضد أستون فيلا

تنقل مباراة توتنهام هوتسبير ضد أستون فيلا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس صاحبة حقوق بث وإذاعة مباريات الدوري الإنجليزي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتتولى فضائية bein sports HD 1 اذاعة مباراة اليوم بين توتنهام وأستون فيلا.

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ويتصدر أرسنال الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد النني، جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز بعد فوزه علي برينتفورد 1-0 في الجولة الـ 13 من البريميرليج وتعادل مانشستر سيتي مع ليفربول 1-1.

وانطلقت السبت مباريات الجولة الـ 13 بـ 7 مواجهات وتستكمل اليوم الأحد بمواجهتي توتنهام وأستون فيلا، وإيفرتون ومنانشستر يونايتد، فيما تختتم الجولة غدا بمواجهة فولهام ضد وولفرهامبتون.

نتائج مباريات السبت في الدوري الانجليزي

مانشستر سيتي 1-1 ليفربول

شيفليد يونايتد 1-3 بورنموث

نوتنجهام فورست 2-3 برايتون

بيرنلي 1-2 وست هام

لوتون تاون 2-1 كريستال بالاس

نيوكاسل 4-1 تشيلسي

برينتفورد 0-1 أرسنال

ترتيب الدوري الانجليزي

1- آرسنال 30 نقطة

2- مانشستر سيتي 29 نقطة

3- ليفربول 28 نقطة

4- توتنهام هوتسبير 26 نقطة

5- أستون فيلا 25 نقطة

6- نيوكاسل يونايتد 23 نقطة

7- برايتون 22 نقطة

8- مانشستر يونايتد 21 نقطة

9- وست هام يونايتد 20 نقطة

10- تشيلسي 16 نقطة

11- برينتفورد 16 نقطة

12- وولفرهامبتون 15 نقطة

13- كريستال بالاس 15 نقطة

14- نوتينغهام فورست 13 نقطة

15- فولهام 12 نقطة

16- بورنموث 12 نقطة

17- لوتون تاون 9 نقاط

18- شيفيلد يونايتد 5 نقاط

19- إيفرتون 4 نقاط

20- بيرنلي 4 نقاط



جدول ترتيب الدوري الانجليزي

وقاد الألماني كاي هافيرتز فريقه آرسنال للفوز على مضيفه برينتفورد 1-0 مساء السبت، ضمن الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وشارك هافيرتز كبديل في الشوط الثاني، ليسجل هدف الفوز في الدقيقة 89، من خلال متابعة رأسية لعرضية زميله الإنجليزي بوكايو ساكا.

ووفقا لما ذكرته شبكة "أوبتا"، فإن آرسنال صار يتصدر ترتيب فرق البريميرليج التي سجل لاعبوها البدلاء أهدافا أكثر في كافة المسابقات، مناصفة مع برايتون (10).



وتصدر آرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما رفع رصيده إلى 30 نقطة، بفارق نقطة واحدة أمام حامل اللقب مانشستر سيتي الذي تعادل (1-1) مع ضيفه ليفربول الذي صار ثالثا (28).

وأضافت الشبكة: "هذه المرة الثانية التي يلتقي فيها صاحبا المركزين الأول والثاني في مباراة بالدوري الإنجليزي، دون أن ينهي أي منهما اليوم في الصدارة، وجاءت المرة الأولى يوم 28 نوفمبر 2015، عندما تعادل ليستر سيتي مع مانشستر يونايتد (1-1)، ليقفز السيتي إلى الصدارة".