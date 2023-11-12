الدوري الإنجليزي، أستون فيلا يفوز على فولهام 1/3

تغلب فريق أستون فيلا على ضيفه فولهام بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جرت مساء اليوم الأحد، على ملعب فيلا بارك، ضمن لقاءات الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج.

سجل أنتوني روبينسون وجون ماكجين وأولي واتكينز ثلاثية أستون فيلا، بينما أحرز راؤول خيمينيز هدف فولهام.

فوز ليفربول على برينتفورد

فاز فريق ليفربول على برينتفورد بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ملعب الأنفيلد ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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استطاع الريدز إحراز هدفين خلال النصف ساعة الأولى ولكن ألغاهما الحكم بداعي التسلل.

وسيطر الريدز على مجريات النصف ساعة الأولى ومنع لاعبي برينتفورد من الخروج من ملعبهم.

واستطاع محمد صلاح من إحراز الهدف الأول لفريق ليفربول في الدقيقة 38 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وأضاع محمد صلاح فرصة هدف مؤكد في الدقيقة 50، وأحرز صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 52، وأضاف جوتا الهدف الثالث في الدقيقة 74 من تمريرة تسيميكاس.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ12

1- مانشستر سيتي 27 نقطة

2- توتنهام هوتسبير 26 نقطة

3- ليفربول 24 نقطة

4- آرسنال 24 نقطة

5- أستون فيلا 22 نقطة

6- نيوكاسل يونايتد 20 نقطة

7- برايتون 18 نقطة

8- مانشستر يونايتد 18 نقطة

9- برينتفورد 16 نقطة

10- تشيلسي 15 نقطة

11- كريستال بالاس 15 نقطة

12- وست هام يونايتد 14 نقطة

13- نوتينغهام فورست 13 نقطة

14- وولفرهامبتون 12 نقطة

15- فولهام 12 نقطة

16- إيفرتون 11 نقطة

17- لوتون تاون 6 نقاط

18- بورنموث 6 نقاط

19- بيرنلي 4 نقاط

20- شيفيلد يونايتد 4 نقاط