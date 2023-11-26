الأحد 26 نوفمبر 2023
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محافظات

تداول 8 آلاف طن بضائع و412 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الاحمر،
موانئ البحر الاحمر، فيتو

أعلنت هيئة مواني البحر الاحمر عن تداول 8 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة و412 شاحنة  بموانئ البحر الأحمر.

وكشف المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 8000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 412 شاحنة و45 سيارة حيث شملت حركة الواردات 2000 طن بضائع، 165 شاحنة و30 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6000 طن بضائع، 247 شاحنة، 15 سيارة. 

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينة دليلة  بينما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون اكسبريس ومغادرة  السفينة  الحرية.

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كما شهد ميناء نويبع بالأمس  تداول 710 طن بضائع و113شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين أيله وآور. 


وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 630 راكب بموانيها.

 

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