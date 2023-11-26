عامر منيب.. 12 عامًا على رحيل مطرب المشاعر وملك الرومانسية.. باع سيارته لإصدار ألبومه الأول.. وكواليس زيارته لغزة

عامر منيب، مطرب المشاعر كما لقبته الصحافة وأيضا ملك الرومانسية، خاصة وأن كل أغانيه كانت رومانسية إلا من أغنية واحدة دينية وأخرى وطنية، قدم مشوارا فنيا متميزا لكنه قصيرا، هو حفيد ملكة الكوميديا الفنانة الراحلة مارى منيب، والفنان أحمد منيب، رحل في مثل هذا اليوم 26 نوفمبر عام 2011 .

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ولد عامر منيب في سبتمبر 1963 بحى الدقى بالجيزة لعائلة فنية، رحلت والدته وهو طفل، فانتقل للعيش بحى شبرا حيث قامت جدته مارى منيب على تربيته هو وأشقائه، وعندما وصل سن السادسة رحلت جدته التي أحب عن طريقها الفن فكان مغرما بالمسرح والغناء منذ صغره.

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حلمى بكر يغير مجرى حياته

تخرج عامر منيب في كلية التجارة جامعة عين شمس عام 1985 بتقدير جيد جدا مما أهله ليعين معيدا في الكلية، وبعد تحضيره الماجستير، أراد دراسة الدكتوراة في إحدى الجامعات الأسترالية لكن جاءت الصدفة عام 1987 ليلتقى بمجموعة فنية قبل سفره بيومين ضمت فاروق الفيشاوى ومحمود يس والملحن حلمى بكر حيث غنى أغنية الفن للموسيقار محمد عبد الوهاب وسط أصدقائه وسمعه حلمى بكر وأعجب بصوته ونصحه بعدم السفر ودراسة الموسيقى على أيدى متخصصين.

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العزف على العود والبيانو

وبالفعل عدل عامر منيب عن السفر وبدأ دراسة الموسيقى على يد الموسيقار عاطف عبد الحميد وكان عميدا لمعهد التربية الموسيقية، وتعلم عامر العزف على العود والبيانو، ثم قام بتكوين فرقة موسيقية صغيرة غنى معها في الفنادق الكبرى والنوادى لأغانى عبد الحليم حافظ، فأصبح له مريدين وبدأ انتشاره.

المطرب عامر منيب حفيد الكوميديانة الراحلة

حول نشأته في بيئة فنية قال عامر منيب: أحب الفن منذ كنت أذهب إلى مسرح الريحاني في الإسكندرية وأنا طفل صغير، وكنت أسكن مع الأسرة بعمارة في كامب شيزار، وهناك كانت جدتي وهدى سلطان وعادل خيري وإبراهيم عمارة يقدمون مسرحية في المسرح القريب من العمارة،

وكان أطفال العمارة يذهبون إلى ملاهي المعمورة إلا أنهم اكتشفوا عدم وجودي معهم في كل زياراتهم لأني كنت في كواليس المسرحية، أجلس في خشبة الملقن وأشاهد بكل انبهار ما يقدمه الفنانون على المسرح. وأنظر كيف يتحدثون مع بعضهم البعض وماذا وراء الستار حيث وجدتهم يلتقطون صورًا مع المعجبين ويكتبون لهم الأوتوغرافات، ومن هنا أحببت الشهرة ودخلت في ذهني.

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أصدر أول ألبوماته عام 1990

بدأ عامر منيب تجهيز ألبومه الأول على نفقته الخاصة، وعانى من عدم توافر الإمكانيات المادية، مما اضطره إلى بيع سيارته الخاصة واستدان من أصدقائه، إلى أن أصدر الألبوم بعنوان "لمحي" عام 1990، تبعه بعد ذلك بعشرة ألبومات اتخذت الطابع الرومانسى منها: أيام وليالى، فاكر، ياقلبى، الله عليك، كل ثانية معاك، حب العمر، حاعيش، كل ثانية معاك، حتى كان آخر ألبوماته " حظى من السما " عام 2008 إنتاج عالم الفن،

عامر منيب فى مراحل حياته

وعن هذا الألبوم قال عامر منيب: الحمد لله فهو الأول في المبيعات، فعلى شبكة الإنترنت هناك 121 ألف شخص حملوا أغنيات الألبوم في 15 يومًا وفي محلات الكاسيت كان الأول بشهادة استفتاءات أجرتها الصحف والمجلات في الوقت الذي نزلت فيه ألبومات لنجوم أكبر مني وهو ما يعني أنني موجود والناس تريدني، ولذلك لا يمكن أن اتخلى عن مكاني هذا.

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العسكرية المصرية أغنيته الوطنية

اهتم عامر منيب بالكليبات المصورة في أغانيه فقدم كليب شوق وحنين، راح فين الغرام، بينا نعيش، ليلى ونهارى، وكانت آخر كليباته " فيك حاجة " لحن عزيز عبد الشافى، كما غنى عامر منيب اغنية وطنية واحدة بعنوان " العسكرية المصرية " بمناسبة خلع الإخوان من الحكم، وآخر أغانيه كانت اغنيته الدينية الوحيدة بعنوان " يا الله " عام 2009.

عامر منيب واحلام لم تتحقق

اتجه عامر منيب إلى السينما لكنه قدم أربعة أفلام فقط نظرا لقصر مشواره الفني لكنه استطاع أن يحقق فيهم نجاحا فنيا بدأها بفيلم " سحر العيون " مع نيللى كريم عام 2002، كيمو وانتيمو مع مى عز الدين إخراج حامد سعيد عام 2004، الغواص مع داليا البحيرى اخراج فخر الدين نجيدة عام 2005، وأخيرا فيلم كامل الأوصاف مع حلا شيحة إخراج أحمد البدرى.



حول توقفه عن العمل في السينما قال عامر منيب: لن أقدم سينما طالما هى بالشكل هذا. وعندما أريد أن أعمل يكون ذلك مع ساندرا نشأت وشريف عرفة وعمرو عرفة، أعمل مع منتج يضعنا في 60 و70 دار عرض. أقدم عملًا من خلال ورق له معنى، ولا أريد أن أعمل سينما الآن نهائيًا.

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حلم قصة حياة مارى منيب

كان الراحل عامر منيب يعد لعمل فنى عكف عليه ثلاث سنوات لتقديم قصة حياة جدته الراحلة مارى منيب وجمع تفاصيل حياتها وصور نادرة لها لكن لم يمهله الموت للانتهاء منه وتقديمه للسينما.

غناء للشعب الفلسطينى

زار عامر منيب مدينة غزة قبل أيام من انتفاضة الأقصى فترة حكم الرئيس عرفات وأحيا حفلا هناك عام 1999، وانتقده البعض في ذلك الوقت لعدم غنائه للانتفاضة بعد قيامها، لكنه رد بأنه جاءت الزيارة بعد نجاح البوم " فاكر" طلبوا منه الغناء في غزة، وهناك التقى بالرئيس عرفات الذى طلب منه الغناء للشعب بناء على رغبة الجمهور، وأنه كان يتمنى الغناء للانتفاضة بعد ذلك لكن رأي أن الغناء للشعب نفسه وسعادتهم نوع من أنواع الدعم ولو بسيط، وتمنى ان يرى فلسطين محررة.

زواج من خارج الوسط وبنات ثلاث

تزوج عامر منيب السيدة الألفي وهى من خارج الوسط الفني وأنجب بناته الثلاث مريم وزينة ونور ولقب بأبو البنات بين أصدقائه.

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وردا على سؤال بمن تأثر عامر منيب قال إنه لم يتأثر بأحد ولم ينافس أحد وعلل ذلك بقوله: لا أفكر كيف أنافس أحدًا وببساطة لا أشغل نفسي بالمنافسة، والحقيقة أني غالبًا لا أستمع إلى أحد غيري ففي الوقت الذي أعمل فيه إذا حدث أن سمعت لغيري سأتأثر وهذا حال الموسيقي في العالم لأنه يفكر في ذلك من دون إرادته، لماذا؟ لأن هناك شيئًا اسمه الذاكرة الإنفعالية وهى تعني تذكرك لموقف ما، فدون إرادتك وأنت تستمع إلى أغنية لأي مطرب تحفظ جملة جميلة تخزنها في ذاكرتك وعندما تأتي لتعمل تجد أن تلك الجملة تحضر لك، لذا فأنا لا أستمع إلى أحد لأنني لا أريد التأثر بأحد.

أبو البنات يتحدث عن بناته

عن لقب أبو البنات يقول عامر منيب في حواراته: بناتى هن أغلى شيء في حياتي. ومثل أي أب أو أم في البداية كنا نتصور أننا سنسمي أبناءنا، لكني اكتشفت أنه لا يوجد كلام من هذا لأن الله قد خلق لكل إنسان اسمه. وهذا حدث معي مع أول بنوتة لي «مريم». وكنت خائفًا على زوجتي ولم استطع عمل أي شىء سوى الإمساك بالمصحف والقراءة فيه، وأثناء القراءة توقفت عند سورة مريم وعندما نزلت من السيارة وجدت إذاعة القرآن الكريم عليها سورة مريم، وعند الولادة أجد زوجتي تقول لي أنها قرّرت أن تسمي مريم، والثانية زينة وذلك لقوله تعالى: "المال والبنون زينة الحياة الدنيا " وزينة تعني جميلة، والثالثة نور واسمها جاء بعد أن قال لي حماى إن اسمى الثالثة على حرف النون فجاءت نور.

عامر منيب وبناته الثلاث

أصيب عامر منيب بسرطان القولون وعانى من تداعياته لمدة عامين دخل آخرها في غيبوبة ليرحل بعدها في مثل هذا اليوم منذ 12 عاما عن 48 عاما، ودفن بمقابر الأسرة بمدينة نصر بجوار جدته مارى منيب.