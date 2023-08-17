بديع خيري، عشق ماري منيب فرفضت الزواج منه، أضحك الملايين بأعماله فمات حزينا

بديع خيرى، فنان مبدع، مواهب متعددة كاتب أغانى ومسرحيات، لقب برائد الكتابة المسرحية وزجال مصر الأول، فهو من كتب يقول: قوم يامصرى.. صبح الصباح فتاح يا عليم.. ياواش ياواش يامرجيحة، وتنقل بين المقاهى والموالد في منطقة الجمالية والإمام الشافعى يستمع إلى الأشعار والسير الشعبية، حتى أنه يقول (هذه المقاهى هي مدرستى الأولى في التأليف المسرحى، حتى لهجات البلاد العربية عرفتها وحفظتها في هذه المقاهى).



ولد بديع خيرى بالقاهرة في مثل هذا اليوم عام 1893 بحى المغربلين من أصل تركى، وأم مصرية، عمل والده في دائرة حسابات الخديو عباس الثانى، حفظ بديع القرآن الكريم كاملا، حصل على دبلوم المعلمين ظهرت موهبته في كتابة المونولوجات، وعمل بعد تخرجه مدرسا للجغرافيا ثم موظفا بمصلحة التليفونات، ليبدأ بعدها الكتابة المسرحية، ونشر أولى قصائده بجريدة الحزب الوطنى باسم " الحرب " وحملت توقيع "ابن النيل"، كما كتب المونولوج معلقا على الأحداث التاريخية والأزمات التي تمر بها البلاد أيام الاحتلال،

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حقنة الفيتامين



وصف بديع خيرى ضحكات الجمهور التى تصل إليه فى الكواليس بحقن الفيتامين التى يستمد منها الحياة وتخفف عنه أحزانه بعد رحيل ابنه الفنان عادل خيرى ورحل عام 1966.



كان أول مونولوج كتبه بديع خيرى عام 1917 للمونولوجست فاطمة قدري، يقول مطلعه (ليلة العيد كنت مخدرا.. في ميدان عابدين ماشى أتمختر )، وبهذا المونولوج دخل بديع خيرى عالم المسارح، حيث شارك مجموعة من الفنانين فى تأسيس فرقة مسرحية باسم "جمعية أنصار التمثيل" لعرض مسرحياته وأزجاله فقدم أولى مسرحياته "أما حتة ورطة " التى شاهدها نجيب الريحانى وأعجب بها وكانت بداية التعاون الفنى الطويل بين الريحانى وبديع خيرى عام 1941، وكانت أولى مسرحيات هذا التعاون "على كيفك والعشرة الطيبة".

بديع خيرى ونجيب الريحانى وصداقة عمر

اتجه بديع خيرى إلى كتابة الأغنية الشعبية والوطنية ولحن له كبار الملحنين فكتب لسيد درويش "دنجى دنجى، الحلوة دى قامت تعجن فى الفجرية، هز الهلال ياسيد بركاتك لجل نعيد، قوم يامصرى، ياواش ياواش يامرجيحة كما كتب له قصائد أوبريت العشرة الطيبة وغيرها.

ياخارجة من باب الحمام



من الأغنيات التى كتبها خصيصا للافلام أغنية (لى عشم وياك يا جميل) التى لحنها محمد فوزى، أغنية (ياخارجة من باب الحمام وكل خد عليه خوخة).تلحين محمود الشريف، ولحن له سيد درويش اغنيات " دنجى دنجى "والحلوة قامت تعجن فى الفجرية " والى جانب اغانى الافلام كتب عدد ليس قليلا من حوارات الأفلام منها انتصار الشباب، لعبة الست، ورد الغرام، العزيمة وغيرها.

مهاجمة الاحتلال بالأشعار

عشق السياسة منذ صباه وانضم إلى الحزب الوطنى الذي أسسه الزعيم مصطفى كامل وبدأ نشر قصائده بجريدة الحزب " اللواء" بتوقيع " ابن النيل" وكانت اول قصيدة عام 1914باسم " الحرب" يهاجم فيها الاحتلال البريطاني، وهو في الخامسة عشرة من عمره، كذلك نشر بجريدة المؤيد مؤلفاته من الشعر الفصيح، ثم اتجه إلى كتابة الزجل والمونولوج الذي كان يعرض في فواصل مسرحيات الريحانى والكسار وفاطمة رشدى.

العشرة الطيبة بداية التعاون



في عام 1912 تعرف على فنان الشعب "سيد درويش" وكون معه فرقة مسرحية وقدم من تلحينه أوبريت العشرة الطيبة، الطاحونة الحمراء، الفلوس، أيام العز "الجنيه المصرى، الليالى الملاح، الشاطر حسن، ثم اتجه الى كتابة المسرحيات التاريخية التي بدأها بمسرحية "محمد على وفتح السودان " التي نال عنها جائزة من وزارة الاشغال في ذلك الوقت.



إلى جانب الكتابة المسرحية عشق بديع خيرى الكتابة الصحفية فأصدر عدة مجلات ألف صنف، الغول، مجلة انهاردة وكان نصيبهم جميعا الاغلاق والمصادرة بسبب مقالاته وأزجاله الانتقادية لأحوال المجتمع ودستور23.

خطاب الى عبد الناصر



كتب قصائد زجلية متعددة بتهكم شديد يهاجم فيه الألقاب البيه والباشا والأفندى وصاحب المعالى وصاحب السمو، وعندما قامت الثورة وأصدرت قرارا بإلغاء الألقاب أرسل خيرى خطاب شكر إلى الرئيس جمال عبد الناصر وسلمه بنفسه فى مقر مجلس قيادة الثورة.

بديع خيرى وحبه الكبير لمارى منيب

تعرف بديع خيرى على الفنانة مارى منيب ودامت بينهما صداقة كبيرة وأحبها كثيرا ورغب فى الزواج منها وبادلته حبا بحب لكن وفاة شقيقتها أجبرها على ترك الحبيب والزواج من زوج شقيقتها لتربية أبناءها لكنهما صارا أصدقاء.