فاكهة التسعينيات، الجمهور يتذكر أغنيات عامر منيب بالتزامن مع حفل كاسيت 90 (فيديو)

شهد مسرح الحفل بالمملكة العربية السعودية إقبالًا جماهيريًّا كبيرًا لحضور حفل نجوم التسعينيات، والذي يحمل شعار "كاسيت 90".

حفل كاسيت 90

وتذكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي نجم التسعينيات الفنان الراحل عامر منيب وقام العديد بنشر أغنياته وأرفقها بتعليق: المبدع فاكهة التسعينيات عامر منيب.

وتابع آخر: "حفل رائع لا ينقصه سوى عامر منيب".

ويضم حفل “كاسيت 90” كوكبة من نجوم التسعينيات وعلى رأسهم حميد الشاعري، رفقة كل الفنانين سيمون ومحمد محيي، هشام عباس ومصطفى قمر، وإيهاب توفيق وحسام حسنى وخالد عجاج.

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عامر منيب

ولد عامر منيب في حي الدقي بالجيزة في يوم 2 سبتمبر عام 1963 لعائلة فنية: حيث إن جدته هي الفنانة الراحلة ماري منيب. انتقل عامر منيب إلى منزل جدته بشبرا مع شقيقه الأكبر (جمال) وشقيقتيه الصغريان (أميرة) و(أمينة). اعتاد عامر الذهاب مع جدته إلى مسرح نجيب الريحاني لمشاهدة أعمالها وأعمال زملائها من الفنانين، وكان مولعًا بالمسرح والتمثيل رغم عشقه الشديد للغناء.

توفيت جدته عندما كان في السادسة من عمره، وذلك عام 1969 فنعاها زملاؤها في مجال الفن وعاد إلى حضن والده. كان من الطلبة المتفوقين دراسيًّا في صفه. تخرج في كلية التجارة بجامعة عين شمس عام 1985 بعد حصوله على البكالوريوس بتقدير جيد جدًا وأصبح معيدًا بجامعته، وكان يقضي أوقات الفراغ بالغناء لمشاهير الطرب مثل الراحل عبد الحليم حافظ… وقدم عدد من الألبومات الناجحة كما شارك بالأداء التمثيلي فى بعض الأعمال السينمائية.

وتزوج من «إيمان الألفي» ورزق منها بثلاث بنات مريم، زينة ونور.