ترتيب الدوري الانجليزي، يتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب المركز الثاني وذلك قبل قمة الفريقين اليوم السبت وافتتاح الجولة الـ 13 من البريميرليج.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة مانشستر سيتي ضد ليفربول



1- مانشستر سيتي 28 نقطة

2- ليفربول 27 نقطة

3- آرسنال 27 نقطة

4- توتنهام هوتسبير 26 نقطة

5- أستون فيلا 25 نقطة

6- مانشستر يونايتد 21 نقطة

7- نيوكاسل يونايتد 20 نقطة

8- برايتون 19 نقطة

9- وست هام يونايتد 17 نقطة

10- تشيلسي 16 نقطة

11- برينتفورد 16 نقطة

12- وولفرهامبتون 15 نقطة

13- كريستال بالاس 15 نقطة

14- نوتينغهام فورست 13 نقطة

15- فولهام 12 نقطة

16- بورنموث 9 نقاط

17- لوتون تاون 6 نقاط

18- شيفيلد يونايتد 5 نقاط

19- إيفرتون 4 نقاط

20- بيرنلي 4 نقاط

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مواعيد مباريات الجولة الـ 13 لبطولة الدوري الإنجليزي

السبت 25 نوفمبر

مانشستر سيتي ضد ليفربول.. 2:30 عصرا

شيفليد يونايتد ضد بورنموث.. 5:00 مساء

نوتنجهام فورست ضد برايتون.. 5:00 مساء

بيرنلي ضد وست هام … 5:00 مساء

لوتون تاون ضد كريستال بالاس .. 5:00 مساء

نيوكاسل ضد تشيلسي.. 5:00 مساء

برينتفورد ضد أرسنال.. 7:30 مساء

الأحد 26 نوفمبر

توتنهام ضد أستون فيلا.. 4:00 عصرا

إيفرتون ضد مانشستر يونايتد.. 6:30 مساء

الإثنين 27 نوفمبر

فولهام ضد وولفرهامبتون.. 10:00 مساء

و يلتقي مانشستر سيتي وليفربول، الفريقان الأقوى في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال السنوات الأخيرة على أرضية ملعب الاتحاد معقل السيتي، اليوم السبت، في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا بتوقيت القاهرة.

ويحتل مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب البريميرليج برصيد 28 نقطة، بينما يحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 27 نقطة.

وفاز مانشستر سيتي في آخر لقاءين جمعا الناديين في جميع المسابقات لكنه خسر 3 مباريات قبل ذلك.

وتعادل رجال بيب جوارديولا بشكل مذهل 4-4 مع تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج قبل فترة التوقف الدولية، بينما تغلب ليفربول على برينتفورد 3-0 على ملعب أنفيلد.

تاريخ مباريات ليفربول ضد مانشستر سيتي



وتحمل تلك المواجهة الرقم 53 في تاريخ لقاءات الفريقين بالعصر الحديث للدوري الإنجليزي الممتاز، الذي انطلق موسم 1992-1993، حيث يمتلك ليفربول الأفضلية في اللقاءات السابقة التي أقيمت بينهما بتحقيقه 21 فوزا مقابل 12 انتصارا لسيتي، فيما خيم التعادل على 19 مباراة.

وبصفة عامة، التقى الفريقان في 192 مباراة بجميع المسابقات المحلية والقارية، حيث حقق ليفربول 91 فوزا، مقابل 50 انتصارا لمانشستر سيتي، وتعادلا في 51 لقاءً.