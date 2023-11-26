الأحد 26 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

بري لارسون تفوز بأفضل أداء عن مسلسلLESSONS in CHEMISTRY

بري لارسون، فيتو
بري لارسون، فيتو

بري لارسون، فازت الممثلة الشهيرة بري لارسون، بجائزة التصويت عن مسلسل LESSONS in CHEMISTRY، كأفضل أداء لهذا الأسبوع من قبل شبكة TVLine، وذلك بعد عرض الحلقة الأخيرة من المسلسل.

تفاصيل مسلسل Lessons in Chemistry

وطرحت مؤخرا آبل، آحدث مسلسلاتها  Lessons in Chemistry، للمشاهدة حصريا عبر منصة آبل.

وتقع أحداث مسلسل آبل الجديد، Lessons in Chemistry، في مطلع الخمسينيات، ويتبع قصة إليزابيث زوت والتي تجسد دورها، الممثلة بري لارسون، التي تضع حلمها في أن تصبح عالمة جانبًا، في مجتمع يعتبر أن النساء ينتمين إلى المنزل، وليس المجال الاحترافي، لتكتشف بعد ذلك، أنها حامل ووحيدة، بعد وفاة حبيبها، ليتم طردها من مختبرها العلمي، فتستجمع قوتها، وتقبل وظيفة مضيفة في برنامج طهي تلفزيوني، وتبدأ بتعليم أمة من ربات البيوت اللواتي تم تجاهلهن، بالإضافة إلى الرجال الذين بدأوا يستمعون إليها فجأة، أكثر بكثير من مجرد وصفات طعام، كل ذلك أثناء سعيها للعودة إلى حبها الحقيقي، وهو العلوم.

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ميزانية فيلم THE MARVELS

في سياق متصل، كشفت استديوهات مارفل عن مدة تشغيل فيلم برى لارسون الجديد، ‘THE MARVELS’ النهائية، وهي ساعة و٤٥ دقيقة، وهو ما يجعله أقصر فيلم بتاريخ عالم مارڤل السينمائي.

فيما ذكر تقرير لمجلة فوربس العالمية، أن الميزانية الحقيقية لفيلم  THE MARVELS، هي 270 مليون دولار، وليس 150 مليون دولار، كما نشرت مجلة "Vanity Fair" من قبل في تقرير لها.

وجاء ذلك بعد ساعات من تقرير لمجلة فاريتي، أن فيلم The Marvels، انضم لفيلم ANT-MAN، كأقل فيلمين، تكلفة في تاريخ عالم مارڤل السينمائي، حيث بلغت ميزانية فيلم “ذا مارفلز”، 150مليون دولار فقط.

تفاصيل فيلم The Marvels

وتدور أحداث فيلم The Marvels، المقرر طرحه رسميا في صالات السينما بتاريخ ١٠ نوفمبر، حول ظهور شرير جديد، يستهدف تدمير كواكب الأرض، لتتعاون كابتن مارفل مع كامالا خان، ومونيكا رامبو، للعمل علي منعه، وإنقاذ الكوكب.

أبطال فيلم The Marvels

فيلم The Marvels، من بطولة، الممثلة الشهيرة، برى لارسون، وبارك سو جون، وإيمان فيلاني، وتيونا باريس، وماكينا جريس، ولاشانا لينش، وزوى اشتون، وجيما تشان، وصامويل جاكسون.

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