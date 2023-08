تفاصيل جديدة عن مشروع مارفل Young Avengers

8/20/2023 10:37:36 AM

الأحد 20/أغسطس/2023 - 10:37 ص 8/20/2023 10:37:36 AM

استديوهات مارفل، كشفت تقارير صحفية جديدة، أن مشروع مارفل الخاص، بفريق الـ Young Avengers، سيتم إنتاجه ليكون فيلم سينمائي، وليس مسلسلما كما أشيع في بعض الأخبار.

مشروع مارفل Young Avengers

وذكرت التقارير الصحفية، أن استديوهات مارفل وضعت، خطط أولية لإصدار فيلم Young Avengers، بعد ٥ سنوات من الآن، أي خلال عام ٢٠٢٨، وهو ما يعني أنه لن يتم إصدار أي مشاريع حول Young Avengers، في المرحلة الخامسة أو حتى السادسة، ليكون من المتوقع أن يصدر بعد فيلمي Avengers Secret Wars، وShangChi2.

تسريب قصة فيلم مارفل DOCTOR STRANGE 3’

في سياق متصل، سُربت القصة الأولية للجزء الثالث لفيلم مارفل،‘DOCTOR STRANGE 3’، حيث ستقوم أحداث الفيلم على قيام، الفرسان السود بالبحث عن DOCTOR STRANGE، الذي يجسد دوره الممثل البريطاني بينيدكت كمبيرباتش، وذلك لمساعدته في وقف الغارات الـ Incursions، التي تسبب بها هو وشخصية Scarlet Witch، ولكن فور نجاحه في إيقافها، سيكتشف بأنه يجب عليه إيقاف أكثر من ١٠٠٠ غارة أخرى، تسبب بها مجلس Kang لمنع موت الأكوان المتعددة.

أجور ممثلي الجزء الثاني لـ Doctor Strange

كشفت تقارير صحفية عن أجور الممثلين في فيلم مارفل الشهير Doctor Strange In The Multiverse Of Madness، ولوحظ الفرق الكبير بين أجر بطل العمل الممثل البريطاني بينيدكت كمبيرباتش، والبطلة الأمريكية إليزابيث أولسن، وهو ما يؤكد على استمرار تفاوت الأجور الكبير بين الرجال والنساء في هوليوود، والذي تحدثت عنه الفنانات كمشكلة كبيرة تواجه صناعة الترفية والتميز فيها أكثر من مرة.

وجاءت أجور أبطال فيلم Doctor Strange In The Multiverse Of Madness كالتالي:

"بينيدكت كمبيرباتش" ٧.٥$ مليون

"إليزابيث أولسن" ٢$ مليون

"شيواتال إيجيوفور" ١$ مليون

"رايتشل مكأدامز" ١$ مليون

"بيندكت وونج" ٧٥٠$ ألف

"زوتشيتل جوميز" ٣٥٠$ ألف

"جون كرانسيسكي" ١٥٠$ ألف

"باتريك ستيوارت" ١٥٠$ ألف

يذكر أن فيلم مارفل Doctor Strange 2 منع من العرض في عدد من الدول العربية منها، مصر والسعودية والكويت وقطر، بسبب ظهور شخصية مثلية بالفيلم، ورفض استديوهات مارفل حذفها في النسخ التي ستعرض في الدول العربية.

واستحدثت الإمارات تصنيفًا جديدًا لتفادي مثل هذه الأمور، وهو التصنيف "+21"، لمن أراد رؤية الأفلام بدون رقابة وبنسختها الأصلية في دور العرض، بمعنى سيكون بإمكانك رؤية الأفلام التي تُظهر العري أو المثلية دون رقابة على ذلك.

يذكر أن الشخصية المثلية في فيلم Doctor Strange 2 هي أمريكا تشافيز، وهي فتاة مراهقة.

بيندكت كامبرباتش

في أول تعليق للممثل البريطاني بيندكت كامبرباتش بطل فيلم Doctor Strange 2، على قرار منعه في عدد من الدول العربية، قال: "خيبة أمل متوقعة.. من المؤسف حالة عدم التسامح مع أشخاص يجب ضمهم والاحتفال بهم في المجتمع، وليس عقابهم بسبب ميولهم. علينا أن نقاتل ونضغط أكثر"، وذلك في تصريحات تلفزيونية أثناء العرض الأول للفيلم في لندن.

مارفل والمثليون

وأصدرت استوديوهات مارفل الأمريكية بيانًا رسميًّا تؤكد فيه دعمها لمجتمع المثليين بأعمالها، وذلك كنوع من الاحتجاج على الرقابة في الدول العربية والصين، وروسيا، وماليزيا.

وأكدت شركة الإنتاج مارفل إدانتها بشدة جميع القوانين التي تنتهك حقوق الإنسان الأساسية لمجتمع (الميم)، وقالت إنها تتعهد بمواصلة دعمهم من خلال أعمالها الفنية.