الأحد 26 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

الشرطة الفرنسية تعتقل 13 شخصًا على خلفية "رسمهم صلبانا معقوفة"

الشرطة الفرنسية،
الشرطة الفرنسية، فيتو

أكدت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مصدر في الشرطة الفرنسية بأنه جرى اعتقال 13 شخصا بينهم سبعة، مرتبطون باليمين المتطرف مساء السبت في باريس، على خلفية "رسم صلبان معقوفة".

وقد قبض على هؤلاء بالجرم المشهود في الدائرة السابعة عشرة بباريس، وفق ما نقلت "فرانس برس".

وحسب الوكالة، فإن "هذه الاعتقالات تأتي على خلفية تزايد حاد في الأعمال المعادية للسامية في فرنسا منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس".

ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ50 في ظل إدانات دولية لاستمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع، والتهديدات الإسرائيلية باستئناف القتال فور انتهاء الهدنة.

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وتستمر الهدنة المؤقتة بين الحكومة الإسرائيلية وحركة "حماس" لليوم الثاني على التوالي،  حيث شهد أمس السبت إفراج الجانبين عن عدد جديد من الأسرى، إذ نجحت الوساطة القطرية والمصرية في تذليل العقبات التي واجهت صفقة تبادل الأسرى بعد إعلان "كتائب القسام" تأجيل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، بسبب عدم التزام إسرائيل ببنود اتفاقية الهدنة الموقعة.

مستويات ثاني أكسيد النيتروجين

وكانت أعلى محكمة إدارية في فرنسا، فرضت غرامات قدرها 10 ملايين يورو (11 مليون دولار) على الحكومة الاتحادية الفرنسية لمستويات التلوث، في مدينتي باريس وليون.

وأرجع مجلس الدولة قراره إلى أنه لا يزال يتم تجاوز حدود ثاني أكسيد النيتروجين، على الرغم من جهود تحسين جودة الهواء في المدينتين.


وأشار إلى أنه تم تأجيل حظر على المركبات المسببة لمستويات عالية من التلوث في باريس إلى عام 2025، على الرغم من تجاوز مستويات ثاني أكسيد النيتروجين لسنوات.

مراقبة الحدود في تولوز ومرسيليا


وأكدت المحكمة أنه يتم الآن مراقبة الحدود في تولوز ومرسيليا.

وأضافت أنه لم يعد يتم تجاوز حدود الجسيمات الدقيقة في أي مدينة فرنسية كبرى.

ويقدم مجلس الدولة المشورة إلى الحكومة، لكن يمكنه توقيع غرامات، من خلال وظيفته باعتباره المحكمة الإدارية العليا للبلاد.

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الشرطة الفرنسية باريس فرنسا مستويات ثاني أكسيد النيتروجين

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