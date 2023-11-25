بسبب التلوث في العاصمة ومدينة أخرى، 11 مليون دولار غرامة لحكومة فرنسا
قررت أعلى محكمة إدارية في فرنسا، أمس الجمعة، فرض غرامات قدرها 10 ملايين يورو (11 مليون دولار) على الحكومة الاتحادية الفرنسية لمستويات التلوث، في مدينتي باريس وليون.
وأرجع مجلس الدولة قراره إلى أنه لا يزال يتم تجاوز حدود ثاني أكسيد النيتروجين، على الرغم من جهود تحسين جودة الهواء في المدينتين.
مستويات ثاني أكسيد النيتروجين
وأشار إلى أنه تم تأجيل حظر على المركبات المسببة لمستويات عالية من التلوث في باريس إلى عام 2025، على الرغم من تجاوز مستويات ثاني أكسيد النيتروجين لسنوات.
مراقبة الحدود في تولوز ومرسيليا
وأكدت المحكمة أنه يتم الآن مراقبة الحدود في تولوز ومرسيليا.
وأضافت أنه لم يعد يتم تجاوز حدود الجسيمات الدقيقة في أي مدينة فرنسية كبرى.
ويقدم مجلس الدولة المشورة إلى الحكومة، لكن يمكنه توقيع غرامات، من خلال وظيفته باعتباره المحكمة الإدارية العليا للبلاد.
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