الأحد 26 نوفمبر 2023
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محافظات

محاضرات وعروض فنية بثقافة الأقصر للاحتفال بالعيد القومي للمحافظة

جانب من الاحتفال،
جانب من الاحتفال، فيتو

نظم قصر ثقافة الأقصر احتفالية بمناسبة العيد القومي لمدينة الأقصر.. وتضمن الحفل محاضرة بعنوان "أرض الحضارة"، ألقاها محمود مرعي موضحا الأقصر أرض الحضارة، وتحدث فيها عن عاصمة مصر القديمة، وحكم الملك أمنحتب الثاني والتقدم والازدهار في العصر الفرعوني، وعلاقات ملوك مصر بالبلاد المجاورة، وتضمن أيضا عرض فني لفرقة الأقصر القومية للفنون الشعبية وقدمت رقصة "التحطيب " بقيادة المدرب محمد فاروق، وورشة فنون تشكيلية نفذتها منار السيد وأعد عرض إنشاد ديني للمنشد يحيى بحر بعنوان "إلا يا رسول الله يا سيد الخلق".

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 العيد القومي لمدينة الأقصر

ونظم قصر ثقافة حاجر العديسات احتفالية بمناسبة العيد القومي لمدينة الأقصر، وتضمن الحفل محاضرة بعنوان "الأقصر مدينة الألف باب وتاريخ الحضارة" أوضح وليد الضوي مكانة الأقصر على مر التاريخ، وأبرز مسميات التي أطلقت على مدينة الأقصر، بجانب ذلك نفذت ورشة فنون تشكيلية" رسم حر" نفذتها شيرين محمد، وورشة فنون تشكيلية بورق الفوم نفذتها رحمة أحمد، تلاها ورشة حكي بعنوان "أماكن ومعالم _مدينة الأقصر" سردتها ثناء محمود، كما تضمن الحفل مسابقة ثقافية نفذتها هناء يونس لرواد القصر، وعرض استعراضي على مسرح القصر، واختتم الحفل بمجموعة متميزة من الألعاب الترفيهية على أنغام أغنية "الأقصر بلدنا" نفذتها بسمة أبو السعود.

تأتي الفعاليات ضمن الأنشطة التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.

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