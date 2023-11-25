السبت 25 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

في موسم الشتاء، هيئة الدواء تحذر من تغير نتيجة تحليل المخدرات بسبب أدوية البرد

هيئة الدواء المصرية،
هيئة الدواء المصرية، فيتو

 حذرت هيئة الدواء المصرية  المواطنين المقدمين على عمل تحليل المخدرات من تداخل بعض أدوية البرد، سواء تم أخذها بوصفة طبية أم لا، مع نتيجة تحليل المخدرات، وإعطاء نتيجة إيجابيًة خاطئة لتحليل المخدرات.

نتيجة تحليل المخدرات 

 وشددت الهيئة على أن ذلك يحدث لأن العديد من مكونات هذه المستحضرات الطبية تكون أحيانا مماثلة كيميائيًا للأدوية اللي يتم اختبارها.

أدوية البرد 

وأوضحت الهيئة أن هذه المستحضرات الطبية هي أدوية البرد التي تحتوي على مواد فكسوفنادين ودايفنهيدرامين وديكستروميثورفان.

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ونصحت هيئة الدواء المصري  بمراجعة الأدوية مع الطبيب أو الصيدلي قبل إجراء التحاليل؛ للتأكد من عدم تناول أي أدوية قد تؤثر على نتائج التحاليل.

كانت هيئة الدواء المصري وجهت نصيحة لمرضى الجهاز الهضمي عند تناول فوار الحموضة، والذي يتم تناوله للتخلص من الحموضة.

يؤثر فوار الحموضة على فاعلية كثير من الأدوية

وقالت هيئة الدواء المصرية في منشور توعوي إن فوار الحموضة يؤثر على فاعلية كثير من الأدوية، وقد يغير طريقة عملها، أو يزيد من خطر التعرض لبعض الآثار الجانبية.

وأكدت هيئة الدواء المصرية أن فوار الحموضة يقلل من حدوث الامتصاص الجيد لأدوية كثيرة؛ مما يؤثر على مستواها في الدم وبالتالي يؤثر على فعاليتها، مثل معظم الفيتامينات التي تحتوي على الحديد​.

ونصحت هيئة الدواء المصرية  بفصل جرعات هذه الأدوية عن مضادات الحموضة الفوار بساعتين أو أكثر. ​

 وكشفت هيئة الدواء المصرية عن خطورة الاستخدام العشوائي والمفرط للفيتامينات والمعادن حيث إن الاستخدام الخاطئ لها لا يعتبر أمانا ويسبب آثارًا جانبية.

 

الفيتامينات والمعادن تعد آمنة إذا استخدمت بشكل صحيح

 وأوضحت هيئة الدواء المصرية أن الفيتامينات والمعادن تعد آمنة إذا استخدمت بشكل صحيح، تحت إشراف مختص، لأنها قد تسبب آثارًا جانبية، وتفاعلات مع الأدوية الأخرى إذا تم استخدامها بشكل خاطئ. ​

 أوصت هيئة الدواء المصرية باستشارة الصيدلي في كل ما يتعلق بالطريقة الآمنة السليمة لاستخدام الدواء، حيث أن الصيدلي هو الخبير الأول بالطرق الآمنة لاستخدام الدواء. ​

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الجهاز الهضمي أدوية البرد هيئة الدواء المصرية تحليل المخدرات وصفة طبية موسم الشتاء

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