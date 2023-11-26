الأحد 26 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

رانيا يوسف: لو بنتي قررت تعيش المساكنة مع شاب مش هامنعها

رانيا يوسف وابنتها،
رانيا يوسف وابنتها، فيتو

أبدت الفنانة رانيا يوسف، رأيها في المساكنة قبل الزواج، قائلة: إنها ترفض خوض تلك التجربة ولكنها لن تمانع إذا فعلت ابنتها ذلك.

وأضافت رانيا يوسف خلال تصريحات تلفزيونية: "أنا لن أعيش المساكنة.. أعوذ بالله، أنا غير بنتي، وتربيتي غير تربيتها، لكني مش هامنعها لو عرفت باللي عملته".


وكشفت رانيا يوسف عن رأيها في المساكنة في حالة علمها بأن ابنتها تعيش المساكنة مع شاب فكيف ستتصرف، قائلة: "لن أتدخل في قرارها لأن قبولي أو رفضي لهذا الشيء لن يغير قرارها".

Advertisements

 

خضت تجربة الزواج 3 مرات

وكانت رانيا يوسف  قد كشفت  عن عدد زيجاتها، موضحة أنها خاضت تلك التجربة 3 مرات.. الزيجة الأولى كانت من المنتج محمد مختار، واستمرت لمدة 12 سنة وكان يكبرها بـ 25 عاما وأنها تزوجته لكي تهرب من تحكمات والدتها وسلطتها.


وتابعت: "في أوقات كنت سعيدة معاه، وخاصة لما خلفت بناتي نانسي وياسمين، دي اكتر فترة في عمري كنت فيها سعيدة لأني بحب الأطفال جدا ووقتها كان نفسي يكون عندي بنات والحمد لله ربنا كرمني بيهم، وعشت طفولتي معاهم وكل اللعب اللي اتحرمت منها وأنا صغيرة جبتها لبناتي".

واستكملت رانيا يوسف حديثها أنها حاولت أن يكون هناك ود بينها وبين طليقها محمد مختار لكنه رفض، مضيفة أن ابنتها ذهبت إليه منزله ولكن رفض أن يفتح لها الباب وعادت لوالدتها وهي منهارة من شدة البكاء.


وأضافت رانيا يوسف أنها مسئولة عن بناتها، ودائما تقدم لهم الدعم النفسي والمعنوي وهي الأم والأب في حياتهم وتقوم بتلبية كافة طلباتهم، مشيرة أنها عجزت عن تلبية طلب لهم في العام الماضي وهو سفرهم للخارج في برشلونة لكي يتعلما تصميم الأزياء ولكن في السنة الثالثة تعثرت ماديا.


واختتمت رانيا يوسف: "عجزت السنة اللي فاتت أسفرهم برا بقالهم سنين بيسافروا برشلونة يتعلموا تصميم الأزياء لكن السنة اللي فاتت تعثرت ماديا ومكانش معايا فلوس فخلاص مسافروش".


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الأدبية والفنية.

المنتج محمد مختار المساكنة قبل الزواج الفنانة رانيا يوسف رانيا يوسف

مواد متعلقة

رانيا يوسف: الحجاب لن يزيدني شيء وسياسة الخوف والعذاب أمر مرفوض

رانيا يوسف تكشف تفاصيل تعرضها للتحرش خلال عملها مضيفة طيران.. والسر وراء تعدد أزواجها (فيديو)

الأكثر قراءة

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

طقس الغد، تحذير من رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

رانيا يوسف: لو بنتي قررت تعيش المساكنة مع شاب مش هامنعها

إسرائيل تطلق سراح 39 فلسطينيًا

جمارك الطرود البريدية بمطار القاهرة تضبط كمية من مخدر الواكس

وزير التعليم يكشف موعد تعيين الدفعة الأولى من مسابقة الـ30 ألف معلم

الدوري الإسباني، أتلتيكو مدريد يفوز على ريال مايوركا بهدف

تظاهرة في كندا تطالب بوقف دائم لإطلاق النار في غزة (صور)

Advertisements

منوعات

المزيد

جماهير الأهلي ترفع علم فلسطين قبل مواجهة ميدياما الغاني (صور)

نصف مليون متابع جديد على انستجرام لميليسا باريرا بعد طردها من فيلم 'Scream'

شباب المحافظات الحدودية في جولة سياحية بواحات الوادى الجديد

ميرهان حسين تكشف عن تفاصيل شخصيتها في مسلسل الذنب مع هاني سلامة

المزيد

خدمات

المزيد

ختام أسعار الذهب اليوم السبت داخل الأسواق

الجنيه يمنع سعر اليوان الصيني من تحقيق مكاسب في البنك المركزي اليوم

خطوات استلام شقق جنة والمستندات المطلوبة

أسعار الذهب تعود للصعود في التعاملات المسائية بقيمة 20 جنيها

المزيد

انفوجراف

4 شروط لقبول المواطنين بقرعة الحج السياحي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 26 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 26 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم الجوافة في المنام وعلاقته بتخطى الأزمات وخير كثير قادم

المزيد
الجريدة الرسمية