بايدن: لدينا فرصة حقيقية لتمديد الهدنة وإقامة الدولة الفلسطينية

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم السبت إن هناك فرصة حقيقية لتمديد الهدنة بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، لافتا إلي أن إطلاق سراح الرهائن مجرد بداية.

وتوقع بايدن الإفراج عن مزيد من الرهائن خلال الأيام المقبلة، مضيفا: "نعمل على تكثيف الجهود لإيصال المساعدات للمحتاجين في قطاع غزة".

بايدن يتحدث عن صفقة الأسرى بين حماس وإسرائيل

وأمس، قال بايدن: لابد من العمل على حل الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية لنشر السلام في الشرق الأوسط، معربا عن أمله في أن يتم إطلاق سراح باقي الأسرى الأمريكين في قطاع غزة.

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وتوجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الجمعة بالشكر إلى الرئيس السيسي على التوصل إلى الهدنة في قطاع غزة و إتمام صفقة الأسرى.

دخول الهدنة في غزة حيزالتنفيذ

وأكد بايدن خلال حديثه أنه عمل مع الرئيس السيسي على تنفيذ الهدنة، مشيرا إلى أنها تمت بعمل دبلوماسي شاق.

وأضاف بايدن أن هذه الهدنة مجرد بداية ومرت بسلام، معربا عن سعادته بتنفيذ الهدنة وصفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس

وشدد الرئيس بايدن على أنه سيتم إطلاق سراح سيدتين أمريكيتين من قطاع غزة

وفي السياق ذاته وجهت الحكومة التايلاندية الجمعة، الشكر إلى مصر على دورها في إطلاق سراح الأسرى التايلانديين، خارج إطار صفقة الأسرى بين حماس والاحتلال.