مشاهد من حفل زفاف أحمد محمد ثروت ولمى الشواربي

أُقيم قبل ساعات حفل زفاف أحمد ثروت، نجل المطرب الكبير محمد ثروت، على اللاعبة لمى الشواربي، كابتن منتخب مصر لكرة اليد بأحد الفنادق الكبرى بمنطقة الزمالك القاهرة، بحضور أقارب وأصدقاء العروسين وعدد من المشاهير.

زفاف أحمد ثروت ولمى الشواربي

وكان من أبرز الحضور الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وزوجته فى ظهور نادر لها، المطرب على الحجار، الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، سهير شلبي، سهير جودة، منى الشاذلي، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، السفيرة نبيلة مكرم، تامر حسني، أحمد التهامي، وأنوشكا وماجد المصري.

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وترجع قصة أحمد محمد ثروت وزوجته لمى إلى سنوات عديد، إلى أن احتفلا بخطوبتهما العام الماضي 2022 وأهدى لها أغنية وجودك فرق، كما أنها رافقته طوال رحلة مرضه حين أصيب بمتلازمة ميلر فيشر،ورفضت التخلي عنه في ظل مرضه.

ومؤخرًا.. نشر المخرج أحمد ثروت نجل المطرب محمد ثروت عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو أثناء تواجده في ألمانيا لتلقي العلاج من مرض ميلر فيشر المناعي.

تفاصيل مرض نجل محمد ثروت

وكان المخرج أحمد ثروت نجل الفنان محمد ثروت كشف في وقت سابق عن كواليس إصابته بمتلازمة "ميلر فيشر"، ورحلة علاجه من المرض والتي استمرت خلال الشهور الماضية.

وقال أحمد ثروت في لقائه مع برنامج معكم منى الشاذلي والمذاع عبر قناة ON: "ربنا اختصني وحب يقول لي كلمتين على جنب وحب يعرفني كلمة الله أكبر حرفيًّا لما تحس إنك وصلت لمستوى من النجاح وإني تحولت لروبوت جوا الشغل، وربنا خلاني أعرف أقيم كل حاجة وتقصيري مع أهلي ونفسي".

وأضاف: "كنت في شغل وخلصت ووقت حملة قادرون باختلاف، وأنا واقف لاقيتني بكح نقطة دم وما كانش فيه اتزان خالص والأبعاد متغيرة والقوة منعدمة ومش حاسس إني ماشي على أرض صلبة".

وتابع: "المرض ده سريع بطريقة غير عادلة وفي ظرف 30 دقيقة فقدت الحركة، وأنا سايق العربية لقيت عيني الشمال قفلت، ورُحت المستشفى وقالوا جلطة لأن مفيش حد هيتوقع أن هييجي مرض لبني آدم واحد من كل 100 مليون".