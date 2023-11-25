الأحد 26 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

وزير الخارجية الإيراني يعرب عن أمله في تعزيز التعاون مع تركيا

وزير الخارجية الإيراني،
وزير الخارجية الإيراني، فيتو

ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية، أن وزيري خارجية إيران وتركيا حسين أمير عبد اللهيان وهاكان فيدان أجريا محادثة هاتفية أعرب خلالها الوزير الإيراني عن أمله في تعزيز التعاون مع أنقرة.

 استمرار وتعزيز التعاون المتبادل بين طهران وأنقرة


وأعرب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال مكالمة هاتفية مع نظيره التركي هاكان فيدان، عن أمله في استمرار وتعزيز التعاون المتبادل بين طهران وأنقرة.


وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في البيان الصادر عنها اليوم السبت: "إن وزير خارجية طهران أعرب عن ارتياحه إزاء الميل المتزايد للتعاون في مختلف المجالات بين البلدين، وعن أمله في أن نشهد مع استمرار الدبلوماسية على أرفع مستوى بين البلدين زيادة تعزيز وتعميق التعاون يوما بعد يوم".

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وأوضحت الخارجية الإيرانية أن موضوع المباحثات بين الوزيرين تمحور حول التغيرات في أوضاع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وعدد من القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين طهران وأنقرة.


وبحسب وزير الخارجية الإيراني، "من الضروري أن تتخذ إيران وتركيا، إلى جانب الدول الإسلامية الأخرى، إجراءات أكثر حسما لدعم الشعب الفلسطيني".

وفي وقت سابق، حذر وزير الخارجية الإيراني من تطورات جديدة في المنطقة إن استمر الصراع الذي قد ينتقل إلى مناطق أخرى، وأضاف عبد اللهيان: "اتصالاتنا مستمرة مع الدول الإسلامية ومع السعودية خاصة من أجل عقد اجتماعات والضغط لوقف إطلاق النار وإرسال المساعدات".

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