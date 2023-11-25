السبت 25 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

إيران تؤكد وساطتها في تحرير الأسرى التايلانديين لدى حماس

الأسرى التايلانديين،
الأسرى التايلانديين، فيتو

أكد متحدث الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن المباحثات استمرت بين وزيري خارجية إيران وتايلاند في الدوحة منذ بداية الحرب على غزة، حول سبل إطلاق سراح الأسرى التايلانديين لدى "حماس".

 

إطلاق سراح التايلانديين

وأضاف كنعاني تعليقا على سؤال حول توسط إيران لإطلاق سراح التايلانديين، أنه "منذ بداية الحرب على غزة وبناء على طلب السلطات التايلاندية ومباحثات وزيري خارجيتي إيران وتايلاندا في الدوحة وطلب المساعدة في إطلاق سراح التايلانديين وتمت متابعة هذه القضية بشكل مشترك من قبل إيران وقطر".

 

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وأوضح كنعاني أنه "تم تسليم قائمة بأسماء الأسرى إلى مسؤولي حماس للتحقيق في القضية والمساعدة فيها من منظور إنساني".


وتابع: "لاحظ مسؤولو حماس هذا الطلب ومع التوصل لعملية إطلاق النار المؤقت أمس تم الإفراج عن عدد من التايلانديين".

 

وبدأ العمل أمس الجمعة بهدنة إنسانية مدتها 4 أيام بين الجيش الإسرائيلي وحركة "حماس" يتم خلالها تبادل الأسرى، بعد 49 يوما من الحرب على قطاع غزة.

 

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء نقلًا عن مصادر أمنية بأن مصر تلقت قائمة من حركة حماس بأسماء 14 أسيرا إسرائيليا سيتم إطلاق سراحهم اليوم السبت.


الاحتلال وحركة حماس

وفي وقت سابق من اليوم السبت، قال الاحتلال الإسرائيلي أيضًا: إنه تلقى قائمة بأسماء الأسرى الذين ستطلق حماس سراحهم من غزة في الدفعة الجديدة من صفقة تبادل الأسرى.
وفي إطار الاتفاق المبرم بين الاحتلال وحركة حماس، أعلنت السلطات الإسرائيلية، أنها ستطلق اليوم السبت سراح 42 أسيرًا فلسطينيًا.


وأفرج أمس الجمعة عن عدد من الاسرى الإسرائيليين من قطاع غزة، بالإضافة إلى إفراج الاحتلال عن بعض الأسرى الفلسطينيين من السجون، في إطار صفقة تبادل الأسرى التي اتفق عليها فصائل المقاومة الفلسطينية وسلطات الاحتلال، برعاية مصرية قطرية أمريكية، والتي تأتي مع أول أيام الهدنة.



حركة حماس

وأفرج الاحتلال عن 39 من المعتقلين في سجونها، وذلك بعد أن أطلقت حركة حماس سراح 13 من الرهائن الإسرائيليين في غزة، بموجب اتفاق هدنة بعد بين إسرائيل وحماس.
وبموجب اتفاق الهدنة المقرر أن تستمر 4 أيام، تفرج «حماس» في المرحلة الأولى عن نحو 50 امرأة وطفلًا إسرائيليًا مقابل إطلاق إسرائيل سراح نحو 150 سجينًا فلسطينيًا معظمهم من النساء والقصر. 

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