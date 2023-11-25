الأحد 26 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

وسط تظاهرات حاشدة، نتنياهو يدعو إلى اجتماع عاجل مع مسؤولين أمنيين في إسرائيل

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

دعا رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى اجتماع عاجل مع مسؤولين أمنيين في البلاد لتقييم سير المرحلة الثانية من إطلاق سراح الأسرى المحتجزين في قطاع غزة.


إعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة

وذكر ذلك بيان مكتب نتنياهو، علمًا أن مدينتي تل أبيب والقدس المحتلة تشهدان مع مساء اليوم السبت تظاهرات حاشدة تطالب نتنياهو والمسؤولين الإسرائيليين بالعمل على إعادة الأسرى من قطاع غزة على الفور.

ومما يزيد في حشود تلك التظاهرات دعوة المتظاهرين الآخرين من الإسرائيليين للانضمام إليهم.ولم يسلم نتنياهو ويائير لبيد على حد سواء من الشعارات التي رفعها المتظاهرون ورددوها بالصوت العالي.


وقال مكتب نتنياهو في بيانه مساء اليوم: "عقد نتنياهو اجتماعًا لتقييم الوضع مع قيادة جميع قوات الأمن للتأكد من أن المرحلة الثانية من الصفقة -الإفراج عن الأسرى ستسير كما هو مخطط لها".

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تذليل العقبات التي واجهت صفقة تبادل الأسرى

ومساء اليوم السبت، نجحت الوساطة  المصرية في تذليل العقبات التي واجهت صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة "حماس" بعد إعلان "كتائب القسام" تأجيل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، بسبب عدم التزام إسرائيل ببنود اتفاقية الهدنة الموقعة.

 

من ناحية أخرى أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأن مصر حركت سيارات الإسعاف إلى قطاع غزة، وذلك بعد نجاح مفاوضات الدفعة الثانية من صفقة تبادل الأسرى.

وذكرت حركة حماس، أنها استجابت للجهود المصرية المقدرة التي تحركت طوال اليوم لضمان استمرار اتفاق الهدنة المؤقتة بعد نقلها التزام الاحتلال بكافة الشروط التي نص عليها الاتفاق، وفقا لنبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.


دخول سيارات الإسعاف المصرية لقطاع غزة

ونجحت الجهود المصرية، في إنهاء أزمة تبادل المحتجزين بقطاع غزة والأسرى الفلسطينيين بعد تعثرها لأسباب فنية.وأكدت القناة: أنه سيتم استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين كما كان مقرر لها بعد نجاح الوساطة المصرية.


تحرك الصليب الأحمر والإفراج عن 39 فلسطينيًّا

وبدء تحرك الصليب الأحمر لاستلام الأسرى لدى حماس وهم 13 إسرائيليًّا و7 من رعايا دول أخرى، ومتابعة مصر الإفراج عن 39 أسيرًا فلسطينيًّا من السجون الإسرائيلية.

 

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