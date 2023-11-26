الأحد 26 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

جمارك الطرود البريدية بقرية البضائع بمطار القاهرة تحبط محاولة تهريب مخدر شمع الحشيش

المضبوطات بحوزة جمارك
المضبوطات بحوزة جمارك مطار القاهرة، فيتو

تمكن رجال الإدارة العامة لجمارك الطرود البريدية بالقاهرة برئاسة محمد محمود بالتنسيق مع جمرك البريد المصرى برئاسة أحمد إسماعيل جويلى والجهات المعاونة بميناء القاهرة الجوى من ضبط محاولة تهريب كمية من مخدر شمع الحشيش بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

جمارك الطرود البريدية بقرية البضائع تحبط مخدر شمع الحشيش

فبناءً على إخبارية مشتركة من إدارة جمرك البريد المصري والإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائي بوجود أصناف مخالفة ضمن مشمول بوليصة شحن واردة من بلجيكا

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وبالعرض على أحمد إسماعيل جويلي مدير جمرك البريد المصري قام بتكليف رانيا عصمت سيد مأمور التعريفة بفتح الطرد فتبين وجود كمية من المواد التى يشتبه في أنها مخدرة داخل 3 عبوات معدنية بالعرض على الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع ميناء القاهرة الجوى أفادت بأن المضبوطات هي لمخدر شمع الحشيش.

قرر محمد محمود مدير عام جمارك البريد اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٩ لسنة ٢٠٢٣ وتحريز المضبوطات وعرضها على الجهات المختصة.

المضبوطات بحوزة رجال الجمارك، فيتو 

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك وهالة محمود مستشار رئيس المصلحة بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهريب.

 

وفي سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن المنافذ من ضبط (شخصين "أحدهما أجنبى الجنسية") أثناء إنهاء إجراءات سفرهما على متن إحدى الرحلات الجوية بميناء القاهرة الجوى، وبحيازتهما مبالغ مالية "عملات أجنبية" وأقراص مخدرة مخبأة داخل حقائبهما بالمخالفة للقانون.

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