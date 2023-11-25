رانيا يوسف: الحجاب لن يزيدني شيء وسياسة الخوف والعذاب أمر مرفوض

تحدثت الفنانة رانيا يوسف عن الحجاب، موضحة أنها لا تحكم على الفتيات من خلال الحجاب لأنها لن تزيد منها أو تنقص من شخصها.

وتابعت رانيا يوسف خلال مقابلة تلفزيونية: "أنا بالنسبة لي مبحبش أحكم على حد من لبسه، الطرحة لا هتقلل مني ولا هتزودني الواحد بيتحجب بأفكاره ومعتقداته وده راي الشخصي ووالدتي وجدتي مش محجبين وأعرف ناس كبار في السن مش لابسين الحجاب.. مش متأهيالي إني اتحجب في يوم من الأيام".



وأشارت رانيا يوسف إلى أنها لا تحب أن تتحدث في الدين أو السياسية ولكن أراها صادرة عن نفسها، كما أنها تحب الله عز وجل، معقبة: "ليه حبي بربي يرتبط بالخوف، ده ربنا اسمه الرحمن الرحيم يعني مفيش أرحم منه على البشر، ليه الخوف طول الوقت وسياسة العذاب؟".

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واختتمت رانيا يوسف حديثها أنها لم تفكر في يوم من الأيام بالإلحاد وأنها تربت على ديانة الإسلام ولا تحب أن تتحدث عن علاقتها بربها كونها طقوسها خاصة بها.

فى سياق آخر.. كشف المؤلف أيمن سليم عن أحدث أعماله وهو مسلسل روج أسود والذي يجمع بين الفنانة رانيا يوسف ومي سليم، ومسلسل روج أسود من إخراج مصطفى فكري.

وكتب أيمن سليم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك “توكلنا على الله” إلى جانب نشره صورة تجمعه بالفنانتين.

تفاصيل مسلسل روج أسود

وتدور أحداث مسلسل روج أسود حول أحداث من داخل محكمة الأسرة المصرية، وهو مكون من 45 حلقة، والمسلسل من إنتاج ممدوح شاهين، ومن المفترض أن يتم عرضه مطلع العام المقبل.

وكانت الفنانة ريم البارودي، قد أعلنت مؤخرًا عن انسحابها من مسلسل “روج أسود” بعد تعاقدها عليه، بسبب ظروف وصفتها بـ "الخاصة"، وذلك بعد 48 ساعة فقط من إعلان مشاركتها ببطولة العمل.

رانيا يوسف وفيلم كتف قانوني

وكانت الفنانة رانيا يوسف قد أعلنت الانتهاء من تصوير فيلمها الجديد “كتف قانوني”، ونشرت رانيا يوسف مقطع فيديو قصير لها عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر وعلقت: "آخر يوم تصوير ليا في كتف قانوني"، وفي وقت سابق أعلنت رانيا يوسف عن عمل فني جديد يجمعها بالفنان شريف منير.

ونشرت رانيا يوسف صورة لها برفقة شريف منير عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر وعلقت: "هتشوفونا قريب قوي إن شاء الله".

رانيا يوسف وتحديث قانون الأحوال الشخصية

وفي وقت سابق قالت رانيا يوسف، إن "هناك مناقشة لقانون الأحوال الشخصية، خاصة بعد مسلسل تحت الوصاية لمنى زكي الذي صنع خطوة هامة جدا بالنسبة للوصاية والستات اللي معاهم أطفال".

وتابعت خلال تصريحات لـ"إي تي بالعربي": "فيها حاجات كتير لازم تتغير في قانون الأحوال الشخصية، لأن احنا لازم نعمل تحديث، البشر بيعملوا تحديث وخاصة الرجالة لما بيفتروا علي الستات بيعملوا تحديث افتراء، واحنا كمان لازم نعمل تحديث مساواة علشان نقدر نوزن الحياة".

خلافات رانيا يوسف مع محمد مختار

وتابعت رانيا يوسف: "خلافاتي مع طليقي محمد مختار أبو بناتي متحسنتش، ولسه زي ما هي وفيه تقصير منه في الوقت والفلوس، لما بيشوفوني أني امرأة قوية ومستقلة وجامدة وأقدر اتحمل بيرموا الحمل عليه، وإحنا كستات لما بنلاقي الطرف الآخر بيقصر ناحية واجباته إحنا بنبقى الستات والرجالة في نفس الوقت، وهي دي المشكلة وبعدين يقولوا الستات استرجلت ليه لإنه للأسف الرجالة خابت وهي دي المشكلة".

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