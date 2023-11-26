تمكن رجال الإدارة العامة لـجمارك الطرود البريدية بالقاهرة برئاسة محمد محمود، بالتنسيق مع جمرك البريد المصرى برئاسة أحمد إسماعيل جويلى، والجهات المعاونة بميناء القاهرة الجوى من ضبط محاولة تهريب كمية من مخدر الواكس (خلاصة زيت الماريجوانا) بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

جمارك الطرود البريدية بمطار القاهرة تضبط كمية من مخدر الواكس

وأفاد مصدر جمركي بمطار القاهرة، أنه بناء على إخبارية مشتركة من إدارة جمرك البريد المصري والإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائي بوجود أصناف مخالفة ضمن مشمول بوليصة شحن واردة من هولندا ومشمولة طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن ملابس.

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مخدر الواكس، فيتو

وبالعرض على أحمد إسماعيل جويلى مدير جمرك البريد المصري، قام بتكليف مجدى أحمد عبد الصمد مأمور التعريفة، بفتح الطرد فتبين وجود 8 لفافات من مخدر الواكس مخبأة داخل طبقات الكرتونة بوزن ١٨٠٠ جرام وبالعرض على الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع ميناء القاهرة الجوى، أكدت كون المواد المخدرة هي مخدر الواكس ( خلاصة زيت الماريجوانا).

قرر محمد محمود مدير عام جمارك البريد اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٧ لسنة ٢٠٢٣ وتحريز المضبوطات وعرضها على الجهات المختصة.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك وهالة محمود مستشار رئيس المصلحة والمشرف على قرية البضائع بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهريب.

وفي سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن المنافذ من ضبط (شخصين "أحدهما أجنبى الجنسية")، أثناء إنهاء إجراءات سفرهما على متن إحدى الرحلات الجوية بميناء القاهرة الجوى، وبحيازتهما مبالغ مالية "عملات أجنبية"، وأقراص مخدرة مخبأة داخل حقائبهما بالمخالفة للقانون.