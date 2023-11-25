السبت 25 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

قوات الاحتلال تقتحم بلدة عرابة جنوب جنين

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أفادت شبكة قدس الإخبارية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي  اقتحمت بلدة عرابة جنوب جنين قبل قليل.

 الهدنة الفلسطينية

ودخلت  الهدنة الفلسطينية حيز التنفيذ أمس الجمعة، في تمام الساعة 7 صباحًا.

وذكرت كتائب القسام في بيان لها أن الهدنة تسري لمدة 4 أيام يرافقها وقف جميع الأعمال العسكرية من كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية وكذلك العدو الصهيوني طوال فترة التهدئة.

 قطاع غزة 

كما يتوقف الطيران المعادي عن التحليق بشكل كامل في جنوب قطاع غزة  إضافة الي توقف الطيران المعادي عن التحليق لمدة 6 ساعات يوميًا من الساعة الـ 10 صباحًا وحتى الــ 4 مساء في مدينة غزة والشمال.

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ويتم الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال مقابل كل أسير صهيوني واحد كما يتم خلال الــ 4 أيام الإفراج عن 50 أسيرًا صهيونيًا من النساء والأطفال دون الــ19 عامًا.

المواد الإغاثية والطبية

كما يتم يوميًا إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية لكافة مناطق قطاع غزة وكذا يتم يوميًا إدخال 4 شاحنات وقود وكذلك غاز الطهي لكافة مناطق قطاع غزة.

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غزة حماس فلسطين إعلان هدنة

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