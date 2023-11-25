الشباب والرياضة بالأقصر تقيم ندوة عن الألعاب التراثية

نظمت وزارة الشباب والرياضة من خلال" الإدارة المركزية لتنمية النشء "الإدارة العامة للبرامج والأنشطة"، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالأقصر "الإدارة العامة لتنمية النشء" برنامج "الفنون التراثية "، بهدف تنمية قدرات النشء في التذوق الفني والإبداعي للتراث المصري القديم للمرحلة السنية من 10 - 17 سنة.

تحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والأستاذة جيهان حنفي رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، والدكتورة هالة عثمان مدير الادارة العامة للبرامج، والأستاذ صلاح رشوان مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر.

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يعد البرنامج تفعيلا لأهداف التنمية المستدامة وغرس المهارات الفنية المتنوعة بتقنيات جديدة لتشجيع النشء على أهمية وتنمية الحس الفني والتذوق الجمالي، ويتم تنفيذ البرنامج بمراكز الشباب من خلال إقامة ورش تفاعلية للألعاب التراثية والشعبية بتاريخ الرياضة بهدف زيادة الوعي الرياضي لدى النشء.وذلك بحضور الدكتور عبد الرحمن يحى بكلية التربية الرياضية جامعة جنوب الوادي.

وفي إطار الاهتمام بالشباب استقبل مدير مديرية الشباب والرياضة مشروع قطار الشباب أعرف بلدك بمحافظة الأقصر تحت رعاية الاستاذ الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والسيد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

حيث استقبل صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر أول أفواج قطار الشباب لهذا الموسم والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالأقصر والمدينة الشبابية بالطود، بمشاركة 500 شاب وفتاة من مختلف محافظات الجمهورية.

و مشروع قطار الشباب يهدف إلى اتاحة الفرصة للشباب لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالأقصر وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الشباب وتشجيع السياحة الداخلية،حيث تدعم وزارة الشباب والرياضة تكاليف الإقامة والإعاشة والانتقالات ورسوم زيارة الأماكن السياحية والأثرية.

كما نفذت إدارة تمكين الشباب دورة تدريبية فى مجال النجارة بمركز شباب طيبة العوامية التابع لإدارة شباب"، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة الشباب والرياضة في اطار منظومة العمل داخل مراكز الشباب لكونها مراكز خدمة مجتمعية.

و نفذ أعضاء نادي الفتاة والمرأة ونادي التطوع بمركز شباب الحسينات بالطود مشروع مجتمعي علي النحو التالي نظافة مدخل المركز وتنظيف الأشجار ودهان الحوائط ودهان الأشجار بداخل المركز ودهان سور المركز وعمل علم مصر على أعمدة الإنارة، وفقا لاستراتيجية التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ وتعظيمًا للدور المجتمعي لمراكز الشباب وتحقيق استراتيجية وزارة الشباب والرياضة بأن مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية.

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