السبت 25 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

الرئيس الأرجنتيني يدرس إمكانية انضمام بلاده إلى مجموعة بريكس

خافيير ميلي، فيتو
خافيير ميلي، فيتو

أفادت وسائل إعلام أرجنتينية، اليوم السبت، أن الرئيس المنتخب خافيير ميلي وفريقه يدرسون إمكانية الانضمام إلى مجموعة بريكس.


طريق الانضمام إلى البريكس

ونقلت القناة التلفزيونية الأرجنتينية عن مصدر من حزب الرئيس المنتخب، أن "الكتلة المختصة بالشؤون الدولية في الفريق، برئاسة وزيرة الخارجية المستقبلية ديانا موندينو، تقوم في الوقت الحالي بدراسة إمكانية اتخاذ طريق الانضمام إلى البريكس، ولكن بمشاركة غير نشطة للغاية".
وقد تم إعلان الدعوة الموجهة إلى الأرجنتين، وكذلك مصر وإيران وإثيوبيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لتصبح هذه البلدان أعضاء في البريكس اعتبارًا من 1 يناير 2024، في قمة المنظمة في جوهانسبرج في أغسطس الماضي.

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وقد صرح الرئيس في أثناء حملته الانتخابية بأنه ضد انضمام الأرجنتين إلى البريكس.
وبعد فوزه في الانتخابات يوم الأحد، صرحت المرشحة لمنصب وزيرة الخارجية الأرجنتينية ديانا موندينو، أن البلاد لن تنضم إلى هذا الاتحاد في الأول من يناير، لكنها لم تستبعد أن تقوم السلطات الجديدة بتحليل احتمالات الانضمام لاحقا إذا رأت أن في ذلك فائدة للبلاد.

 

أزمة اقتصادية حادة في الأرجنتين

وقد فاز السياسي اليميني خافيير ميلي، المعروف بمواقفه المتطرفة والمؤيدة لنقل سفارة بلاده إلى القدس، بالانتخابات الرئاسية التي تم إجراؤها الشهر الجاري.
وفي الوقت الذي تمر فيه الأرجنتين بأزمة اقتصادية حادة وحيث بلغ معدل التضخم أكثر من 120%، اقترح ميلي إجراءات جذرية، فهو يدعو إلى دولرة الاقتصاد والخصخصة، بما في ذلك في مجال التعليم والرعاية الصحية، ويرفض التعاون مع الصين والبرازيل وروسيا لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل.
 

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