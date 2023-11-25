رانيا يوسف تكشف تفاصيل تعرضها للتحرش خلال عملها مضيفة طيران.. والسر وراء تعدد أزواجها (فيديو)

قالت الفنانة رانيا يوسف إن والدها رجل ديمقراطي ولم يكن قاسيًا معها بحكم مهنته "ضابطًا بسلاح المشاة"، وتتحدث معه في أمور كثيرة ويترك لها حرية الاختيار كما أنه عوض غياب والدتها في حياتها.



وأضافت رانيا يوسف خلال مقابلة تلفزيونية ببرنامج كتاب الشهرة: أنها تعشق الرجال الذين يكبرونها في العمر مما جعل معظم أزواجها أكبر سنا منها.. ولا تشارك أسرارها مع أحد في الماضي ولكن في وقتنا الحالي مع بناتها لكي يتعلمن منها، موضحة أنها تعرضت للتحرش في عمر 18 عامًا من شخص مقرب لها.

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وأشارت رانيا يوسف إلى أنها دائما تفضح الشخص المتحرش وتلومه حتى لو كان السبب غير منطقي ومهما كانت ترتدى الفتاة من ملابس.



واختتمت رانيا يوسف حديثها قائلة: "كنت في رحلة من الرحلات لأني كنت مضيفة جوية بجانب شغلي في التمثيل والدراسة وبعدها حصل موقف مش لطيف أنا بفضح المتحرش وبجيب الحق عليه ودا مش من حقه مهما كانت الست لابسة إيه وحتى لو كانت نسبة الإغراء عالية برضة ما لهاش دخل.. اللي بيتحرش ده حد مريض".

الفنانة رانيا يوسف

وفي وقت سابق، أعلنت رانيا يوسف عن عمل فني جديد يجمعها بالفنان شريف منير.

ونشرت رانيا يوسف صورة لها برفقة شريف منير عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر وعلقت: "هتشوفونا قريب قوي إن شاء الله".

فيلم كتف قانوني

وكانت الفنانة رانيا يوسف قد أعلنت الانتهاء من تصوير فيلمها الجديد “كتف قانوني”، ونشرت رانيا مقطع فيديو قصير لها عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر وعلقت: "آخر يوم تصوير ليا في كتف قانوني".

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