قد تسبب السرطان.. أهم أعراض جرثومة المعدة وطرق الوقاية

الإصابة بمرض جرثومة المعدة من أكثر الأمراض انتشارًا حيث يصاب بها أكثر من ثلثي سكان العالم ونظرا لخطورة الإصابة بالبكتيريا الحلزونية على صحة الجهاز الهضمي بشكل عام فإنها تسبب التوتر وقلقًا للعديد من المصابين بها.

جرثومة المعدة، فيتو

جرثومة المعدة

ويصاب الجسد بنوع من البكتيريا وهي "البكتيريا الحلزونية" والتي تدخل جسد الإنسان وتعيش في الجهاز الهضمي لأوقات طويلة قد تصل إلى عدة سنوات، ومع الوقت يمكن لهذه الجراثيم أن تسبب تقرحات في بطانة المعدة أو الجزء العلوي من الأمعاء الدقيقة أي قرحة المعدة وفي بعض الحالات الشديدة قد تؤدي إلى الإصابة بسرطان المعدة بحسب موقع web MD

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وبالرغم من خطورة جرثومة المعدة إلا أن عدوى البكتيريا الحلزونية مرض شائع للغاية ويصاب بها حوالي ثلثي سكان العالم، ولكن بدون أن يتسبب في ظهور أي أعراض أخرى، كما توجد أدوية يمكن أن تقتل الجراثيم وتساعد على شفاء التقرحات.

أعراض الإصابة بقرحة المعدة

تعد من أكثر أعراض قرحة المعدة هي الشعور بالألم وحرقان بمنطقة البطن كما قد يأتي ويذهب بشكل متقطع، ويتم الشعور به أكثر عندما تكون المعدة فارغة، مثل بين الوجبات أو في منتصف الليل، ويمكن أن تستمر لبضع دقائق أو لساعات، قد تشعر بتحسن بعد تناول الطعام أو شرب الحليب أو تناول مضاد للحموضة.

قرحة المعدة، فيتو

وتشمل أعراض قرحة المعدة ما يلي:

الانتفاخ

التجشؤ

عدم الشعور بالجوع

غثيان

القيء

فقدان الوزن دون سبب واضح

ومن الممكن أن تنزف القرحة إلى المعدة أو الأمعاء، مما قد يشكل خطرًا على المريض لهذا يجب اللجوء للطبيب على الفور في حالة ملاحظة الأعراض التالية:

البراز دموي، أحمر داكن، أو أسود

صعوبة في التنفس

الدوخة أو الإغماء

الشعور بالتعب الشديد دون سبب

لون البشرة شاحب

القيء الذي يحتوي على دم أو يشبه القهوة

آلام شديدة وحادة في المعدة

ومن مضاعفات عدوى جرثومة المعدة أنها تتسبب في سرطان المعدة وبرغم ندرة هذه الحالة إلا أنها ممكنة ويكون للمرض أعراض قليلة في البداية، مثل حرقة المعدة مع مرور الوقت، تظهر أعراض جديدة تشمل:

سرطان المعدة، فيتو

ألم في البطن أو تورم

غثيان

عدم الشعور بالجوع

الشعور بالشبع بعد تناول كمية قليلة فقط

القيء

فقدان الوزن بدون سبب

مضاعفات جرثومة المعدة

بعد دخول "جرثومة المعدة" إلى الجسد، فإنها تهاجم بطانة المعدة، والتي عادة ما تحمي الإنسان من الحمض الذي يستخدمه الجسم لهضم الطعام وعندما تنجح البكتيريا في إحداث الضرر، يمكن للحمض أن يخترق البطانة، مما يؤدي إلى حدوث تقرحات أو نزيف داخلي، أو العدوى، أو تمنع الطعام من التحرك عبر الجهاز الهضمي.

جرثومة المعدة، فيتو

علاج جرثومة المعدة

يحتاج المريض المصاب بجرثومة المعدة في العادة أدوية لعلاج التقرحات وآخر لقتل البكتريا، فيصف الطبيب الأدوية منها:

المضادات الحيوية لقتل البكتيريا الموجودة في الجسم.

الأدوية التي تقلل من كمية الحمض في المعدة.

الأدوية التي تمنع مادة الهيستامين الكيميائية، التي تحفز المعدة على إنتاج المزيد من الحمض.



طرق الوقاية من جرثومة المعدة

يمكن الحماية من الإصابة بعدوى جرثومة المعدة عن طريق:

١- غسل اليدين جيدًا بعد استخدام الحمام وقبل تحضير الطعام أو تناوله.

٢-تجنب الطعام أو الماء غير النظيف.

٣-عدم تناول أي شيء غير مطبوخ جيدًا.

٤- تجنب الطعام الذي يقدمه الأشخاص الذين لم يغسلوا أيديهم.

على الرغم من أن التوتر والأطعمة الغنية بالتوابل ليست من مسببات القرح إلا أنها يمكن أن تمنعها من الشفاء بسرعة أو تزيد من حدة الألم، لذلك يجب تجنبها او الذهاب للطبيب ليساعد على الحد من التوتر وإنشاء نظام غذائي مناسب.