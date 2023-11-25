تزامنا مع جهود مصر لإتمام صفقة الرهائن، مظاهرات في تل أبيب ضد سياسة حكومة الاحتلال

صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، تزامنًا مع جهود مصر لإتمام صفقة الرهائن، كشفت تقارير إعلامية اليوم السبت، أن آلاف الإسرائيليين تجمعوا فى تل أبيب؛ للمطالبة بعودة جميع “الأسرى” لدى حركة حماس.



مظاهرات في إسرائيل تطالب بتحرير الأسرى



ويأتي ذلك بعدما قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلى هرتسى هاليفى إنه سيجرى استئناف الهجوم البرى على غزة بعد الهدنة.



وأفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية -أن آلاف الأشخاص تجمعوا اليوم فى تل أبيب وطالبوا بالإفراج عن جميع "الأسرى " الإسرائيليين الذين "تحتجزهم" حركة حماس.



وتعطلت المرحلة الثانية من عملية تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس، وذلك بعد اتهام المقاومة لجيش الاحتلال بعدم الالتزام بالهدنة.

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وفي السياق ذاته ذكرت تقارير إعلامية عبرية اليوم، أن أهالي الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس، يرغبون في تمديد الهدنة بين الاحتلال وقطاع غزة.

تأجيل صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل



وفي السياق ذاته أفادت قناة "آي 24" العبرية، في تقرير لها بأن هناك حالة من الغضب والقلق لدى أهالي الأسرى الإسرائيليين بسبب تأخير الإفراج عنهم بعد إعلان حركة حماس تأجيل إطلاق سراحهم بسبب عدم التزام إسرائيل ببنود الهدنة.

وذكرت وكالة رويترز، في وقت سابق من اليوم نقلًا عن مصدر أمني لم تسمه، أن الاحتلال الإسرائيلي يهدد باستئناف العدوان على قطاع غزة، إذا لم يتم إطلاق سراح الأسرى بحلول منتصف الليل.

وأعلنت حركة حماس، أنها ستؤجل تسليم الأسرى الإسرائيليين بسبب عدم التزام تل أبيب ببنود الهدنة ومن بينها وصول المساعدات إلى شمال قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، إن هناك مناقشات تجري بشأن عدد الأسرى الإسرائيليين لدى حماس الذين سيتم الإفراج عنهم.

وأكدت الإذاعة العبرية أن تأخير إطلاق سراح الأسرى لدى فصائل المقاومة الفلسطينية سيحل قريبًا.

وقبل وقت سابق نقلت وكالة "رويترز"، اليوم السبت، عن مسؤول وصفته بالـ"مطلع" قوله: إن وفدًا قطريًّا زار إسرائيل، اليوم، لبحث إمكانية تمديد الهدنة بين حركة حماس وإسرائيل والتي بدأ سريانها أمس الجمعة ولمدة أربعة أيام.

بحث إمكانية تمديد الهدنة بين حركة حماس وإسرائيل



وأضاف المسؤول، أن فريق العمليات القطري نسق أيضًا مع مسؤولين إسرائيليين لضمان استمرار الهدنة وإطلاق سراح الأسرى دون عوائق.

ومن المرتقب أن تطلق حركة حماس سراح 13 أسيرًا إسرائيليًّا، اليوم، مقابل الإفراج عن 39 فلسطينيًّا.

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