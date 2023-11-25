السبت 25 نوفمبر 2023
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محافظات

المشروع القومي للكابادي يواصل تدريباته بإستاد المنصورة الرياضي

جانب من التدريبات،
جانب من التدريبات، فيتو

تواصل الإدارة العامة لتنمية النشء بالدقهلية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة المركزية لتنمية النشء "الإدارة العامة للتنشئة المدرسية" تنفيذ تدريبات المشروع القومي لنشر لعبة الكابادي لتلاميذ المدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والاتحاد المصري للكابادي تحت شعار "كابادي المدارس المصرية".

جاء ذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بالرياضة وتشجيعها، وذلك اليوم السبت بصالة الكاراتيه بمركز التنمية الشبابية باستاد المنصورة الرياضي وتدريب تمرينات فتنس تأهيل بدني ومهاري للتدريب على أساسيات اللعبة.

 

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يهدف المشروع إلى نشر لعبة الكابادي وتوسيع قاعدة ممارسة من الناشئين ( بنين - بنات) لدعم الاتحاد المصري للكابادي بعناصر للمشاركة في المنتخب القومي لعدد 30 طليعًا وطليعة.  

الجدير بالذكر أن المشروع يتم تنفيذه على مدار 7 أشهر؛ حيث يتم فيها التدريب على المهارات الأساسية للعبة وتقييم زمني للمراكز وتنفيذ لقاءات مجمعة بين المراكز بعضها بعضًا وإعداد لقاءات تنافسية مع الفرق الأخرى.

يأتي ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وجيهان حنفي رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، والدكتورة وفاء موسى مدير عام الإدارة العامة للتنشئة المدرسية بالوزارة، وعماد المرشدى مدير الإدارة العامة لتنمية النشء، وأميرة يسري مسئول المشروع بالوزارة، ومحمد الحسانين مسؤول وإداري المشروع بالمديرية، وتدريب كل من الكابتن عبد اللطيف إبراهيم والكابتن نزيه شعبان.

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