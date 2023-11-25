السبت 25 نوفمبر 2023
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رياضة

رياض محرز يقود أهلي جدة لمواجهة الشباب في قمة الجولة الـ14 للدوري السعودي

اهلي جدة، فيتو
اهلي جدة، فيتو

الدوري السعودي، يلتقي فريق أهلي جدة في مباراة نارية أمام الشباب في قمة الجولة الـ14 من الدوري السعودي للمحترفين، والتي ستقام على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بمدينة جدة.

 

ويحتل أهلي جدة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 26 نقطة، فيما يقبع فريق العاصمة الأبيض في المركز الـ11 برصيد 15 نقطة.

 

موعد مباراة الأهلي ضد الشباب في قمة الدوري السعودي للمحترفين

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة من مساء اليوم السبت، بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بمدينة جدة.

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القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الشباب

وتُنقل مباريات الدوري السعودي على شبكة قنوات SSC السعودية، وتحديدًا قناة SSC 1HD.

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الأهلي ضد الشباب 

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

الدفاع: عبدالله العمار- روجر إيبانيز- عبدالباسط هندي- بسام الحريجي

الوسط: فرانك كيسييه- محمد المجحد- جابري فيجا

الهجوم: ألان سانت ماكسيمان- فراس البريكان - رياض محرز

تشكيل الشباب المتوقع أمام أهلي جدة 

حراسة المرمى: كيم سيونج

خط الدفاع: حمد اليامي، رومان سايس، إياجو سانتوس، فواز الصقور

خط الوسط: إيفر بانيجا، حسين القحطاني، ماجد كنبه

خط الهجوم: يانيك كاراسكو، كارلوس جونيور، فهد المولد

وتأكد غياب البرازيلي روبيرتو فيرمينيو مهاجم النادي الأهلي عن مواجهة فريقه أمام الشباب المقرر لها  اليوم، وذلك بسبب وفاة والده حسب الأنباء المتداولة.

ويبحث أهلي جدة عن فوز غائب على الشباب منذ عام 2019، حين يستضيفه اليوم السبت، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة، ضمن الجولة 14 من دوري روشن للمحترفين.


ومنذ فوز الأهلي على الشباب 4-0 خلال مواجهة الدور الثاني لموسم 2018-2019، التقى الفريقان 6 مرات على مستوى دوري المحترفين، فاز الأخير ب3 منها، وانتهى مثلها بالتعادل.

وتميل الكفة تاريخيًا لصالح الشباب على حساب الأهلي، بمواجهات الفريقين بعهد دوري المحترفين، حيث تواجها 28 مرة، نجح الأول في تسجيل الفوز 10 مرات، مقابل 8 انتصارات للأهلي، فيما آلت 10 مباريات بالتعادل.

وكان آخر لقاء جمع الفريقين بآخر جولة لموسم 2021-2022 في ملعب الملز، حيث انتهى بالتعادل السلبي، ليهبط بسببها الأهلي إلى دوري الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه.

ويحتل الأهلي حاليًا المركز الثالث برصيد 26 نقطة، فيما يأتي الشباب في المركز 11 ب15 نقطة.

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