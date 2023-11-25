السبت 25 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

جمارك الطرود البريدية بقرية البضائع بمطار القاهرة تحبط محاولة تهريب أقراص مخدرة

المضبوطات بحوزة رجال
المضبوطات بحوزة رجال الجمارك

تمكن رجال الإدارة العامة لـجمارك الطرود البريدية بالقاهرة برئاسة محمد محمود بالتنسيق مع جمرك البريد المصرى برئاسة أحمد اسماعيل جويلى والجهات المعاونة بميناء القاهرة الجوى من ضبط محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة والمواد المخدرة.

وذلك  بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

جمارك الطرود البريدية بقرية البضائع بمطار القاهره تحبط تهريب أقراص ومواد مخدرة


فبناءا على إخبارية مشتركة من إدارة جمرك البريد المصري والادارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائى بوجود أصناف مخالفة ضمن مشمول  بوليصة شحن وارده من بلجيكا.

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المضبوطات بحوزة رجال الجمارك 


وبالعرض على أحمد إسماعيل جويلى مدير جمرك البريد المصري قام بتكليف رانيا عصمت سيد مأمور التعريفة بفتح الطرد فتبين وجود 1000 من أقراص مخدر الإكستاسى و850 جرام من مخدر Mdma وواحد كيلو جرام لمخدر الكوكايين مخبأة داخل علب أدوات منزلية بالعرض علي الاداره العامة أفادت بكونها للمواد المخدرة المذكورة.

قرر محمد محمود مدير عام جمارك البريد إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٨ لسنه ٢٠٢٣ وتحريز المضبوطات وعرضها على الجهات المختصة.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك وهالة محمود مستشار رئيس المصلحة بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

وفي سياق آخر تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن المنافذ من ضبط (شخصين "أحدهما أجنبى الجنسية") أثناء إنهاء إجراءات سفرهما على متن إحدى الرحلات الجوية بميناء القاهرة الجوى، وبحيازتهما مبالغ مالية "عملات أجنبية" وأقراص مخدرة مخبأة داخل حقائبهما بالمخالفة للقانون.

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