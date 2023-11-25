السبت 25 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

تكليفات محافظ الجيزة لرئيس هيئة النظافة

محافظ الجيزة في جولة
محافظ الجيزة في جولة تفقدية بالمحافظة، فيتو

كلف اللواء أحمد راشد رئيس هيئة النظافة والتجميل في المحافظة  بضرورة تطوير ورفع كفاءة الحدائق والأسوار الموجودة على محور ٢٦ يوليو بمطالع ومنازل الطريق الدائري بالتنسيق مع رؤساء أحياء ومدن العجوزة وكرداسة لتحسين الصورة الحضارية والبصرية بتلك المنطقة. 

 

جولة ميدانية لمحافظ الجيزة

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أجرى جولة ميدانية علي عدد من الطرق والمحاور المرورية التي تم إنشاؤها مؤخرًا أو ما شهد أعمال توسعة ورفع كفاءة وذلك للوقوف علي الحالة العامة لتلك المحاور لما لها من أهمية في تفتيت الكثافات المرورية بمدينة الجيزة والبؤر الساخنة. 


شملت جولة محافظ الجيزة محاور "  ٢٦ يوليو، أحمد عرابي، الفريق كمال عامر، والطريق الأبيض، والمريوطية، والمنصورية، وكذا متابعة مراحل العمل بمحور المهندس شريف إسماعيل والذي يربط الحركة المرورية مع محور ٢٦ يوليو والمريوطية والطريق الدائري وإسكندرية الصحراوي والمتحف المصري الكبير في فترة زمنية قصيرة.
شهدت جولة المحافظ متابعة مراحل العمل بمصرف ناهية والذي يعد أحد المشروعات القومية الهامة والضخمة التي ستحدث نقلة حضارية لأهالي بولاق الدكرور وكرداسة، حيث سيسهم في القضاء على كافة صور التلوث التى تشهدها مناطق المعتمدية وناهيا بسبب المصرف وإنشاء شريان مروري جديد يخدم قطاع كبير من المواطنين. 
وخلال جولته رصد المحافظ حالة تعدي على الأراضي الزراعية بجوار محور الطريق الأبيض مشددًا علي رئيس مركز ومدينة كرداسة بضرورة إزالة كافة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وعدم التهاون في ذلك. 
وكان رافق محافظ الجيزة خلال جولته الأستاذ محمد نور السكرتير العام المساعد ورؤساء أحياء جنوب والهرم والعجوزة والمنيرة الغربية ومركز كرداسة ورئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل.

Advertisements

إسرائيل تهدد بعودة العمليات العسكرية في غزة الليلة

حافلة الأهلي تصل إلى ملعب السلام استعدادا لمباراة ميدياما

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية

احمد راشد محافظ الجيزة احمد عرابي الجيزة الطريق الابيض الفريق كمال عامر المشروعات القومي المريوطية المحاور المرورية مركز كرداسة

مواد متعلقة

إسرائيل تهدد بعودة العمليات العسكرية في غزة الليلة

الجمعية المصرية اللبنانية تستضيف رئيس مصلحة الضرائب الإثنين المقبل

إذاعة الجيش الإسرائيلي: حل أزمة تأخير إطلاق سراح المحتجزين قريبا

إصابة فلسطيني ثالث بالرصاص في محيط سجن عوفر الإسرائيلي

الأكثر قراءة

بث مباشر، شاهد مباراة الأهلي وميدياما في دوري أبطال أفريقيا

طقس الغد، تحذير من رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

زيادة جديدة في أسعار مكرونة حواء وآدم

ختام أسعار الذهب اليوم السبت داخل الأسواق

تامر حسني من عزاء شقيق شريف رمزي إلى فرح نجل محمد ثروت

مصر تنقذ صفقة الأسرى بين حماس وإسرائيل من الانهيار.. كواليس تدخل القاهرة لحماية اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

دوري أبطال أفريقيا، كهربا يسجل الهدف الأول للأهلي في مرمى ميدياما (صور)

دوري أبطال أفريقيا، جماهير الأهلي تدعم العامري فاروق (فيديو وصور)

Advertisements

منوعات

المزيد

جماهير الأهلي ترفع علم فلسطين قبل مواجهة ميدياما الغاني (صور)

نصف مليون متابع جديد على انستجرام لميليسا باريرا بعد طردها من فيلم 'Scream'

شباب المحافظات الحدودية في جولة سياحية بواحات الوادى الجديد

ميرهان حسين تكشف عن تفاصيل شخصيتها في مسلسل الذنب مع هاني سلامة

المزيد

خدمات

المزيد

ختام أسعار الذهب اليوم السبت داخل الأسواق

الجنيه يمنع سعر اليوان الصيني من تحقيق مكاسب في البنك المركزي اليوم

خطوات استلام شقق جنة والمستندات المطلوبة

أسعار الذهب تعود للصعود في التعاملات المسائية بقيمة 20 جنيها

المزيد

انفوجراف

4 شروط لقبول المواطنين بقرعة الحج السياحي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

محمد مهنا: التصوف ليس رقص ولا طبل ولا زمر إنما هو فقه وعلم

أدعية تحصين النفس والتخلص من الخوف والقلق

اشتهروا بكنيتهم، الأسماء الحقيقية لصحابة رسول الله

المزيد
الجريدة الرسمية