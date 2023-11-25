تكليفات محافظ الجيزة لرئيس هيئة النظافة

كلف اللواء أحمد راشد رئيس هيئة النظافة والتجميل في المحافظة بضرورة تطوير ورفع كفاءة الحدائق والأسوار الموجودة على محور ٢٦ يوليو بمطالع ومنازل الطريق الدائري بالتنسيق مع رؤساء أحياء ومدن العجوزة وكرداسة لتحسين الصورة الحضارية والبصرية بتلك المنطقة.

جولة ميدانية لمحافظ الجيزة

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أجرى جولة ميدانية علي عدد من الطرق والمحاور المرورية التي تم إنشاؤها مؤخرًا أو ما شهد أعمال توسعة ورفع كفاءة وذلك للوقوف علي الحالة العامة لتلك المحاور لما لها من أهمية في تفتيت الكثافات المرورية بمدينة الجيزة والبؤر الساخنة.



شملت جولة محافظ الجيزة محاور " ٢٦ يوليو، أحمد عرابي، الفريق كمال عامر، والطريق الأبيض، والمريوطية، والمنصورية، وكذا متابعة مراحل العمل بمحور المهندس شريف إسماعيل والذي يربط الحركة المرورية مع محور ٢٦ يوليو والمريوطية والطريق الدائري وإسكندرية الصحراوي والمتحف المصري الكبير في فترة زمنية قصيرة.

شهدت جولة المحافظ متابعة مراحل العمل بمصرف ناهية والذي يعد أحد المشروعات القومية الهامة والضخمة التي ستحدث نقلة حضارية لأهالي بولاق الدكرور وكرداسة، حيث سيسهم في القضاء على كافة صور التلوث التى تشهدها مناطق المعتمدية وناهيا بسبب المصرف وإنشاء شريان مروري جديد يخدم قطاع كبير من المواطنين.

وخلال جولته رصد المحافظ حالة تعدي على الأراضي الزراعية بجوار محور الطريق الأبيض مشددًا علي رئيس مركز ومدينة كرداسة بضرورة إزالة كافة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وعدم التهاون في ذلك.

وكان رافق محافظ الجيزة خلال جولته الأستاذ محمد نور السكرتير العام المساعد ورؤساء أحياء جنوب والهرم والعجوزة والمنيرة الغربية ومركز كرداسة ورئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل.

Advertisements