السبت 25 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

الكشف الطبي على 1433 مواطنا خلال قافلة في الجيزة

محافظة الجيزة؛فيتو
محافظة الجيزة؛فيتو

تمكنت القافلة الطبية بقرية ابو غالب بمركز ومدينة منشأة القناطر من توقيع الكشف الطبي على 1433 حالة وصرف العلاج لهم بالمجان وذلك في التخصصات التالية: ( تنظيم أسرة -  أطفال - الأسنان - الجلدية - الباطنة - المسالك البولية).

قافلة طبية مجانية لتقديم الخدمات الصحية

وكانت محافظة الجيزة بالتعاون مع مديرية الصحة نظمت قافلة طبية مجانية لتقديم الخدمات الصحية وصرف العلاج بالمجان لأهالى قرية ابوغالب التابعة لمركز ومدينة منشاة القناطر.


وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ان القافلة تأتي في إطار توجيهات الدولة بالتوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، وضمان إتاحة الخدمات العلاجية لجميع الفئات المستهدفة وخاصة في الأماكن الأشد احتياجا. 

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وأكد محافظ الجيزة على مواصلة التنسيق والتعاون مع جميع الجهات المعنية لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بما يكفل تقديم الرعاية الصحية اللازمة لأهالي المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن الأيام المقبلة ستشهد إطلاق مزيد من القوافل الطبية المجانية على مستوى مراكز وأحياء المحافظة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين من خلال توقيع الكشف المجانى وصرف العلاج بالمجان وتحويل الحالات اللازمة للمستشفيات.

وأشاد اللواء أحمد راشد بالجهود التي تبذلها مديرية الصحة وخاصة فيما يتعلق بوصول القوافل الطبية للمناطق الأعلى كثافة سكانية والأكثر احتياجا.


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احمد راشد محافظ الجيزة أبو غالب القوافل الطبية الوادى الجديد قرية أبو غالب محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد

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