إذاعة الجيش الإسرائيلي: حل أزمة تأخير إطلاق سراح المحتجزين قريبا

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، إن هناك مناقشات تجري بشأن عدد الأسرى الإسرائيليين لدى حماس الذين سيتم الإفراج عنهم.



وأكدت الإذاعة العبرية أن تأخير إطلاق سراح الأسرى لدى فصائل المقاومة الفلسطينية سيحل قريبًا.

وقبل وقت سابق نقلت وكالة "رويترز"، اليوم السبت، عن مسؤول وصفته بالـ"مطلع" قوله: إن وفدًا قطريًّا زار إسرائيل، اليوم، لبحث إمكانية تمديد الهدنة بين حركة حماس وإسرائيل والتي بدأ سريانها أمس الجمعة ولمدة أربعة أيام.

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بحث إمكانية تمديد الهدنة بين حركة حماس وإسرائيل

وأضاف المسؤول، أن فريق العمليات القطري نسق أيضًا مع مسؤولين إسرائيليين لضمان استمرار الهدنة وإطلاق سراح الأسرى دون عوائق.

ومن المرتقب أن تطلق حركة حماس سراح 13 أسيرًا إسرائيليًّا، اليوم، مقابل الإفراج عن 39 فلسطينيًّا.