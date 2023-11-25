البابا تواضروس الثاني يلتقي مجمع كهنة الإسكندرية

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم مجمع كهنة كنائس الإسكندرية، وذلك بمسرح المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.

وجاء ذلك بحضور الآباء الأساقفة المشرفون على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، أصحاب النيافة الأنبا باڤلي (قطاع المنتزه) والأنبا إيلاريون (قطاع غرب) والأنبا هرمينا (قطاع شرق) والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية.

تجليس البابا تواضروس

واحتفل الآباء بالعيد الـ ١١ لتجليس قداسة البابا تواضروس الثاني على كرسي مار مرقس.

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بدأت فقرات الاحتفالية عقب انتهاء صلوات القداس الإلهي الذي تولى قداسته خدمته، بمشاركة الآباء الأساقفة ومجمع كهنة الإسكندرية والذي تم خلاله منح ١٥ من الآباء الكهنة رتبة القمصية بيد قداسة البابا تواضروس الثاني.

تضمن الحفل كلمات للآباء الأساقفة والأب القمص أبرآم إميل، وعُرِضَ فيلم تسجيلي بعنوان "مشاعر حب" وقدم الآباء هدية تذكارية لقداسته، باسم مجمع كهنة الاسكندرية واختتمت الاحتفالية بكلمة لقداسة البابا.

والتقطت الصور التذكارية، ووزع قداسه البابا تواضروس الثاني بعض الهدايا علي كهنة الإسكندرية.