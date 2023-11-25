السبت 25 نوفمبر 2023
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محافظات

تعليم الغربية يكرم الفائزين بالمركز الأول في مسابقة آدم حنين للرسم والنحت

تكرم الفائزين بالمركز
تكرم الفائزين بالمركز الأول في مسابقة آدم حنين بالغربية،فيتو

قام اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية بتكريم الطلاب الفائزين في مسابقة "آدم حنين" للرسم والنحت للعام الدراسي 2022/2023.

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جاء ذلك بحضور الدكتور السيد العراقى، مدير عام الشئون التنفيذية، حيث فاز الطالب محمود ياسر محمود، بالجائزة الأولي، والطالب يوسف على سعيد، بالجائزة الأولي مكرر.

 


وقد قدم وكيل الوزارة شهادات التقدير للطالب يوسف على سعيد، كما قدم لكل من السيد دنيا، موجه عام التربية الفنية، وخالد حسن، الموجه العام السابق، وجميانة فرج، موجه أول التربية الفنية بغرب طنطا، ومحمود رمضان، كبير معلمين التربية الفنية، والذي تسلم شهادة التقدير للطالب محمود ياسر محمود، كما قدم التهنئة لأبنائه الطلاب الفائزين من مؤسسة "آدم حنين" للفن التشكيلي، وقدم التهنئة أيضًا لمدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، وموجه عام التربية الفنية، ومعلمي وموجهي التربية الفنية المشرفين على الطلاب، متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح.

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وكيل تعليم الغربية يوجه بنظافة أسطح المدارس وتوافر وسائل الأمن والسلامة

 

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وجه ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، جميع مديري عموم المديرية والإدارات التعليمية العشر، بضرورة التأكيد على نظافة أسطح المباني المدرسية وخلوها تمامًا، والتأكد من سلامة مواسير الصرف، 

 

جاء ذلك استعدادًا لاستقبال فصل الشتاء، كما شدد على ضرورة التأكد من وجود وسائل الأمن والسلامة داخل جميع المدارس والدواوين، من طفايات الحريق وجرادل الرمل، وسلامة حنفيات الحريق، وخراطيم الحريق، والتأكد من تشغيلها، وسلامتها وصلاحيتها، وتوفير أرقام الطوارئ والإعلان عنها بشكل واضح، وتدريب العاملين والطلاب على كيفية استخدام طفايات الحريق، والتعامل السريع معها ضد أي موقف طارئ.


كما وجه وكيل الوزارة أيضا بضرورة التدريب على خطة الإخلاء بالمدارس والدواوين في أسرع وقت ممكن، والتعامل السريع في حالات الطوارئ، وذلك بإشراف مسئول الكوارث والأزمات بكل مدرسة.

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