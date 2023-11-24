تعرف على نظام تأهل منتخب مصر لدور الـ 16 ببطولة أمم أفريقيا للكبار

منتخب مصر ، يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة مديره الفني روي فيتوريا، خلال الفترة المقبلة للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا للكبار “كوت ديفوار 2024”، التي تقام خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير المقبلين.

وتستعرض فيتو في السطور التالية، نظام التأهل من دور المجموعات لدوري الـ16 في بطولة أمم أفريقيا للكبار:

حالات تأهل منتخب مصر لدور الـ16 ببطولة أمم أفريقيا

في حال تأهل منتخب مصر متصدرًا المجموعة الثانية سيضرب موعدًا مع الفريق صاحب المركز الثالث من المجموعات الأولى أو الثالثة أو الرابعة.

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فى حال تأهل منتخب مصر كوصيف المجموعة، سيلتقي مع ثاني المجموعة السادسة، أما فى حال التأهل كأفضل ثوالث سيكون منتخب الفراعنة على موعد مع متصدر ترتيب المجموعة الثالثة أو الرابعة.

وتنص لوائح بطولة أمم أفريقيا على تأهل أول وثان كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل 4 ثوالث إلى دور الـ16 بالبطولة الأفريقية، على أن تقام المباريات بعد مرحلة المجموعات بنظام خروج المغلوب حتى النهائي.

منتخب مصر يستعد لبطولة أمم أفريقيا، فيتو

مواعيد مباريات منتخب مصر بأمم إفريقيا



الجولة الأولى:

مصر vs موزمبيق – 14 يناير 2024

الجولة الثانية:

مصر vs غانا – 18 يناير 2024

الجولة الثالثة:

مصر vs الرأس الأخضر – 22 يناير 2024

أمم إفريقيا 2024

وتعد بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم واحدة من أقدم وأعرق البطولات وأهمها على المستوى القاري والعالمي أيضا، لذا تحظى قرعة البطولة دائما باهتمام كبير داخل القارة وخارجها، حيث تترقب الجماهير بطولة أمم إفريقيا بشغف كبير، خاصة أن النسخة القادمة تشهد حضور العديد من المنتخبات القوية في القارة السمراء، لذلك يتوقع أغلب الخبراء أن تشهد منافسة شرسة ومباريات أكثر إثارة.

كان من المفترض أن تقام المسابقة في صيف 2023، ولكن نظرًا للأمطار الموسمية في كوت ديفوار تقرر تأجيل المسابقة لتقام كما العادة في يناير.

المجموعات الكاملة لأمم إفريقيا بكوت ديفوار

وجاء المجموعات الكاملة لأمم إفريقيا كالتالي..

المجموعة الأولى: كوت ديفوار - نيجيريا - غينيا الاستوائية - غينيا بيساو.

المجموعة الثانية: مصر - غانا - كاب فيردي - موزمبيق.

المجموعة الثالثة: السنغال - الكاميرون - غينيا - غامبيا.

المجموعة الرابعة: الجزائر - بوركينا فاسو - موريتانيا - أنغولا.

المجموعة الخامسة: تونس - مالي - جنوب إفريقيا - ناميبيا.

المجموعة السادسة: المغرب - كونغو الديمقراطية - زامبيا - تنزانيا.

موعد إرسال القائمة النهائية لمنتخب مصر

وحدد خطاب الكاف موعد إرسال القائمة النهائية للمنتخبات المشاركة في بطولة أمم أفريقيا للكبار، ليتم إرسالها بحد أقصى يوم 3 يناير، على أن تضم 23 لاعبا، ويجوز زيادة هذا العدد إلى 27 لاعبا يتم اصطحابهم إلى كوت ديفوار، بشرط أن يتحمل الاتحاد المصري لكرة القدم نفقات سفر أي لاعب فوق الـ23 لاعبا الذين حددتهم لائحة البطولة.

وحذر الكاف من إدراج اسم أي لاعب فوق الـ23 لاعبا بدلا من أحد إداريي الفريق أعضاء البعثة، وسيعاقب الفريق الذي يرتكب هذه المخالفة بغرامة مالية.

منتخب مصر يفوز على جيبوتي وسيراليون

نجح منتخب مصر الأول لكرة القدم في تحقيق نتائج إيجابية في الجولتين الافتتاحيتين بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، التي تقام في ضيافة أمريكا وكندا والمكسيك.

وحقق منتخب مصر الفوز في الجولة الأولى في التصفيات على ضيفه منتخب جيبوتي بسداسية نظيفة على ستاد القاهرة الدولي، قبل أن يفوز في الجولة الثانية على مضيفه منتخب سيراليون بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي أقيم في ليبيريا.

ترتيب مجموعة مصر بتصفيات المونديال

وتستعرض “فيتو” في السطور التالية ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز الثاني على التوالي على حساب سيراليون بهدفين ليرفع رصيده إلى 6 نقاط تصدر بها المجموعة الأولى.

1- مصر 6 نقاط

2- غينيا بيساو 4 نقاط

3- بوركينا فاسو نقطة واحدة

4- إثيوبيا نقطة واحدة

5- سيراليون نقطة واحدة

6- جيبوتي بلا نقاط.