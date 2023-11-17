جندي إسرائيلي يطلب من زميله تصويره أثناء إلقاء قنبلة داخل مسجد بالضفة الغربية (فيديو)

أخبار فلسطين، نشرت وسائل الإعلام الفلسطينية، مقطع فيديو مصور، يوثق طلب جندي بجيش الاحتلال الإسرائيلي من زميله تصويره وهو يلقي قنبلة داخل مسجد في مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قد طالب دولة الاحتلال باتخاذ إجراءات "عاجلة" لوقف عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وقال المتحدث باسم الخارجية ماثيو ميلر: إن بلينكن شدد في مكالمة هاتفية مع بيني جانتس، زعيم المعارضة الإسرائيلية الذي انضم إلى حكومة طوارئ الحرب التي شكلها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، على "الحاجة الملحة لاتخاذ خطوات إيجابية لخفض التوتر في الضفة الغربية، بما في ذلك من خلال مواجهة تزايد مستوى عنف المستوطنين المتطرفين".

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كذلك أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، أمس الخميس، أن باريس تعتبر أن أعمال العنف التي ينفذها المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية "سياسة إرهاب" تهدف إلى تهجير الفلسطينيين وحثت السلطات الإسرائيلية على حماية الفلسطينيين من العنف.

عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية

وشهدت أعمال العنف التي نفذها مستوطنون إسرائيليون متطرفون ضد مدنيين فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة ارتفاعا ملحوظا هذا العام، خصوصا بعد انطلاق عملية طوفان الأقصي في السابع من أكتوبر الماضي.

تغطية صحفية: في وقت الأذان.. أحد جنود الاحتلال يطلب من زميله تصويره ويلقي قنبلة داخل مسجد في بدرس غرب رام الله. pic.twitter.com/KABqVCRwlO — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 17, 2023

وتعد أعمال العنف التي قام بها مستوطنون في الضفة الغربية المحتلة خلال الأيام الأخيرة، هي الأسوأ، مع تحطيم السيارات وإضرام النار في المنازل والمحال التجارية، وقد كان بعضها داميا، ووصل إلى مقتل فلسطينيين.

اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين

وأمس، أصيب شابان بجروح خطيرة إثر اقتحام القوات الإسرائيلية مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية وإغلاق مداخلها كافة وعزلها عن بلدات وقرى المحافظة.

وأفادت وكالة "وفا" بأن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي ترافقها وحدات خاصة وجرافات عسكرية اقتحمت المدينة من عدة محاور، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان.

وأظهر مقطع فيديو لحظة تفجير قوات الاحتلال لمركبات في حي الجابريات بجنين، واعتقال عدد من الشبان من عائلة الرخ، إضافة إلى انفجار في حي الجابريات بجنين بالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال لأحد المنازل بالحي، دون معرفة طبيعة الانفجار.

كما أظهر مقطع فيديو آخر قيام جرافة للاحتلال، بأعمال الحفر والتخريب للبنية التحتية في جنين.

وأضافت الوكالة الرسمية أن القوات الإسرائيلية انتشرت في عدد من أحياء المدينة ومحيط مخيمها، ونشرت قناصتها على أسطح عدد من المنازل والبنايات، كما فرضت حصارًا على المدينة واقتحمتها بما يزيد على 80 آلية وجرافة عسكرية، وأطلقت الرصاص بكثافة وبشكل عشوائي.

اشتعال جبهة صراع ثانية ضد دولة الاحتلال

وحذرت تقارير أمريكية من خطر اشتعال جبهة صراع ثانية ضد دولة الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة بسبب ارتفاع وتيرة حملات الدهم وهجمات الجنود والمستوطنين الإسرائيليين لمدن ومخيمات الضفة.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز: إن حالة التوتر في الضفة الغربية المحتلة تزايدت بشدة عما كانت عليه قبل هجوم حماس على مناطق غلاف غزة في السابع من أكتوبر الماضي. فقد باتت عمليات دهم واعتقالات متكررة للقوات الإسرائيلية، فيما مسلسل اعتداءات للمستوطنين لم يعرف توقفا، وأصبح هذا هو المشهد السائد في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر.