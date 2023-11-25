السبت 25 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

رئيس وزراء الهند يقود طائرة حربية (فيديو)

رئيس وزراء الهند،
رئيس وزراء الهند، فيتو

قام رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، اليوم السبت، بطلعة جوية استمرت بضع دقائق بالطائرة المقاتلة الخفيفة المحلية الصنع "تيجاس"، حيث شارك في قيادة نسخة تجريبية منها.

رئيس الوزراء الهندي يقود طائرة

وتظهر اللقطات مودي، وهو يرتدي بدلة خاصة بالطيران، ويرافقه طيار من القوات الجوية الهندية (IAF)، وذلك عندما أقلعت الطائرة من مطار "هندوستان" للملاحة الجوية المحدودة (HAL) في بنغالورو.


وقال رئيس الوزراء الهندي: "أكملت بنجاح طلعة جوية على "تيجاس"، لقد كانت التجربة مثيرة بشكل لا يصدق، وعززت بشكل كبير ثقتي في القدرات المحلية لبلادنا، وجعلتني أشعر بشعور متجدد بالفخر والتفاؤل بشأن إمكاناتنا الوطنية".

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تم تسمية الطائرة "تيجاس"، في عام 2003، وهي طائرة متعددة المهام، تُصنف من بين الأفضل في فئتها، وقد تم تصميمها للقيام بمهام الدفاع الجوي والاستطلاع البحري والهجوم.

وكان قد أعلن رسميا عن ترشح أغنية "Abundance in Millets"، التي تضم رئيس الوزراء ناريندرا مودي، والتي غنتها فالغوني شاه، وزوجها غوراف شاه، للفوز بجائزة الجرامي العالمية، ضمن فئة أفضل أداء موسيقي، في الحفل الذي سيقام خلال شهر فبراير 2024.

رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي مرشح للجرامي

واقتحم رئيس الوزراء الهند ناريندرا مودي، عالم الموسيقى العالمية بأغنية،"وفرة في الدخن"، وهي من تأليف فالو وجوراف شاه، التي تقول انه تم كتابتها وعزفها مع رئيس الوزراء، وتتضمن خطابات لمودي يشرح فيها فوائد حبوبه المفضلة.

والهند هي أكبر منتج وثاني أكبر مصدر للدخن في العالم، وهو حبوب خالية من الغلوتين يمكن أن تنمو في الأراضي الهامشية بمياه محدودة، وتعمل حكومة مودي على تعزيز إنتاجها واستهلاكها منذ وصولها إلى السلطة في عام 2014.
وتحتوي أغنية Abundance in Millets، على خطاب كتبه، وألقاه رئيس الوزراء مودي، وتم إنتاجها، لزيادة الوعي بالحبوب الفائقة كمفتاح محتمل آخر لتقليل الجوع في العالم.

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رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي يقود طائرة الطائرة تيجاس أغنية Abundance in Millets

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