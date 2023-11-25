مسؤول أمريكي يكشف تفاصيل جديدة عن استهداف السفينة الإسرائيلية في المحيط الهندي

قال مسؤول عسكري أمريكي، اليوم السبت، إن سفينة حاويات تديرها شركة يسيطر عليها إسرائيلي تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة يشتبه بأنها إيرانية في المحيط الهندي، مما تسبب في أضرار طفيفة للسفينة دون وقوع إصابات.

تعرض سفينة حاويات لهجوم بطائرة مسيرة

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن السفينة سي.إم.إيه سي.جي.إم سيمي، التي ترفع علم مالطا وأعيدت تسميتها حديثا ماييت، تعرضت لهجوم أمس الجمعة من طائرة مسيرة يبدو أنها إيرانية من طراز شاهد-136 في الجزء الشمالي الشرقي من المحيط الهندي.

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وزودت إيران روسيا بطائرات شاهد-136 المسيرة الانتحارية لاستخدامها في الحرب على أوكرانيا، وتحمل هذه المسيرات رأسا حربيا صغيرا ينفجر عند الاصطدام.

ويأتي الحادث وسط تصاعد التوتر الأمني البحري بسبب الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، وفي أعقاب استيلاء الحوثيين اليمنيين المتحالفين مع إيران على سفينة شحن مرتبطة بإسرائيل في جنوب البحر الأحمر الأسبوع الماضي.

ووصفت إسرائيل احتجاز السفينة بأنه "عمل إرهابي إيراني".

وقالت شركة إيسترن باسيفيك شيبنج (إي.بي.إس) التي تتخذ من سنغافورة مقرا وتستأجر ماييت إنها علمت باستهداف سفينة حاويات في حادث أمني محتمل أمس الجمعة.

وذكرت إي.بي.إس في بيان أرسل إلى رويترز "السفينة المعنية تبحر حاليا كما هو مخطط لها. جميع أفراد الطاقم بخير وبصحة جيدة".

ويسيطر على شركة إي.بي.إس الملياردير الإسرائيلي عيدان عوفر، وتعرضت سفنها في السابق لهجمات مماثلة، ولم يصدر تعليق بعد من مسؤولين إيرانيين ولا إسرائيليين.