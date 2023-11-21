خبير قانون دولي: الإدانة الأمريكية لاحتجاز جماعة الحوثي اليمنية لسفينة شحن بالبحر الأحمر أمر يدعو للسخرية

قال الدكتور اأيمن سلامة، خبير القانون الدولي: إن إدانة الولايات المتحدة لاحتجاز جماعة الحوثي اليمنية سفينة شحن في البحر الأحمر، ووصف ذلك بأنه انتهاك للقانون الدولي والمطالبة بالإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها أمرا يدعو للسخرية، متسائلا: لماذا لا يقوم الرئيس الأمريكي ومستشاريه بوصم الانتهاكات الجسيمة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة؟، والتي تروع وترهب المدنيين الأبرياء العزل، حيث إن هذه الأفعال الإرهابية ترقى لجرائم الحرب.

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أمريكا تنكر الجرائم الإسرائيلية

وأكد فى تصريح لـ “فيتو” أن الموقف الأمريكي المنحاز لإسرائيل سقط قناعه، وانكشف الوجه القبيح، وإلا لماذا ينكر الرئيس الامريكى بايدن أيضا الرفض التعسفي من جانب إسرائيل لإقامة مناطق آمنة فى غزة أو الرفض التعسفي لإنشاء ممرات إنسانية آمنة، وإيضا الرفض التعسفى لتوصيل المعونات الإنسانية للمحاصرين فى غزة وإعاقتها، وهذه تشكل جرائم حرب أيضا.

سقط القناع الأمريكى

وتابع: الموقف الأمريكي أسقط كل ما تتشدق به أمريكا من القانون الدولي وحقوق الإنسان، وإلا لماذا لا يخرج الرئيس الاأمريكى جهارا نهارا ويتناسى التمثيليات والأكذوبات الإسرائيلية بالأكاذيب التى يروجها الاحتلال الإسرائيلى حول مجمع الشفاء الفلسطينى لضربه.



سياسة الكيل بمكيالين

وواصل: هل مستشارو الرئيس الأمريكى بايدن لا يدركون ان استهداف وقصف الأعيان أى الأهداف المدنية المحمية بالقانون الدولى مثل المستشفيات والمساجد والكنائس والمدارس والأونروا هى جريمة حرب، وأن الموقف الأمريكى مخزى من خلال استخدام نفوذها وقوتها فى الكيل بمكيالين لحماية الجرائم الإسرائيلية.

الموقف الأمريكى

وكانت الولايات المتحدة نددت باحتجاز جماعة الحوثي اليمنية سفينة شحن في البحر الأحمر، ووصفت ذلك بأنه انتهاك للقانون الدولي وطالبت بالإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في مؤتمر صحفي "احتجاز الحوثيين للسفينة جالاكسي ليدر في البحر الأحمر يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي".



وأضاف "نطالب بالإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها وسنتشاور مع حلفائنا وشركائنا في الأمم المتحدة بشأن الخطوات التالية المناسبة".



عدوان طهران على مواطني العالم الحر

وأكدت إسرائيل أن جماعة الحوثي احتجزت سفينة شحن، قالت إنها مملوكة لبريطانيين ويديرها يابانيون، في جنوب البحر الأحمر، واصفة الحادث بأنه "عمل إرهابي إيراني" ستكون له تداعيات على الأمن البحري الدولي.



وأضاف مكتب نتنياهو: "لم يكن هناك إسرائيليون على متن السفينة"، موضحًا أن إسرائيل لا تشارك في ملكيتها أو تشغيلها.



وتابع: "هذا عمل إرهابي إيراني جديد يمثل تصعيدًا في عدوان طهران على مواطني العالم الحر، وله تداعيات دولية على أمن مسارات الشحن العالمية". إلا أن إيران نفت أي تورط لها بهذه العملية.





تفاصيل ملكية السفينة من واقع قواعد بيانات الشحن العامة

ويقول المسؤولون الإسرائيليون إن السفينة مملوكة لبريطانيين وتديرها اليابان. ومع ذلك، أوردت وكالة أسوسييتد برس بأن تفاصيل الملكية في قواعد بيانات الشحن العامة ربطت ملكية السفينة بشركة Ray Car Carriers، التي أسسها أبراهام "رامي" أونجار، المعروف بأنه أحد أغنى الرجال في إسرائيل.

وبحسب بيانات الحكومة البريطانية، فإن شركة باسم راي كار كاريرز كانت مسجلة في لندن في عام 2010، لكنها حلت في مايو 2017، وكانت مسجلة باسم دان ديفيد أونجار.