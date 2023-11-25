حياة كريمة تنظم مؤتمرا بالإسماعيلية للإعلان عن دورها في دعم القضية الفلسطينية

تنظم مؤسسة حياة كريمة، اليوم السبت، في مركز ومدينة القنطرة غرب في محافظة الإسماعيلية، مؤتمرا للكشف عن انجازاتها خلال 3 سنوات الماضية ودورها في دعم القضية الفلسطينية.

موعد إقامة المؤتمر

ويقام المؤتمر في تمام الساعة الثالثة عصرا، بمركز التنمية الشبابية بمدينة القنطرة غرب، وذلك في حضور نخبة من قيادات مؤسسة حياة كريمة في محافظة الإسماعيلية، وعدد من المتطوعين ومنسقي المبادرات الرئاسية.

وكانت مؤسسة حياة كريمة نظمت في وقت سابق، مبادرة سبيل قامت من خلالها بتوزيع عدد 1000 وجبة غذائية ساخنة متكاملة علي المرضي وذويهم بمحافظة الإسماعيلية لإدخال الفرحة والبهجة علي قلوب المرضي وأسرهم الذين اشادوا بتلك المبادرة والتي تعد أحد نماذج الأعمال الخيرية المقدمة من المؤسسة للأسر الأكثر احتياجًا.

Advertisements

استهداف مستشفيات الإسماعيلية

وشملت المبادرة كلا من المستشفى الجامعي وابو خليفة والتل الكبير وفايد وتستهدف مؤسسة حياة كريمة مساعدة الأسر الأكثر احتياجا ودعمهم من خلال الأعمال الخيرية المختلفة في كل المجالات، ومن بين تلك الأعمال إطلاق مبادرة سبيل، التي تستهدف المرضى من الأسر الأكثر احتياجًا، إذ تم زيارة المرضى وتقديم وجبات غذائية للمرضى وذويهم بمستشفيات "الإسماعيلية.

تواجد العشرات من المتطوعين

وشهدت المبادرة تواجد عشرات المتطوعين وكانت الفرحة والدعم والاهتمام عنوان اليوم منذ بدايته وهذا ما كان واضحًا في عيون المرضى وأهاليهم بعد مقابلتهم لفريق مبادرة "سبيل لمؤسسة حياة كريمة وكانوا سعداء جدًا لكل ما تفعله مبادرة "حياة كريمة" من أجل المواطنين.

وعلى صعيد أخر كان قد تفقد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، في وقت سابق مركز تنمية الأسرة والأمومة والطفولة بقرية الأبطال التابعة لمركز ومدينة القنطرة شرق؛ تمهيدًا لافتتاحه خلال الفترة المقبلة ودخوله الخدمة، ضمن مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة الإسماعيلية.

أبرز الحضور خلال الجولة

وجاء ذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، معاون المحافظ للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، مدير مديرية الطرق والنقل، منسق مشروعات حياة كريمة بالمحافظة، رئيسة قرية الأبطال ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة.

مشتملات المركز

ويشتمل المركز على مكتب للتضامن الاجتماعي وحضانة ومحو الأمية وعلاج طبيعي، ويقدم كل الخدمات التي تحتاجها المرأة والطفل داخل القرية، بالإضافة إلى خدمات معارض الأسر المنتجة، كما أن المركز يتبع وزارة التضامن الاجتماعي.

وأكد محافظ الإسماعيلية على ما تشهده محافظة الإسماعيلية خلال السنوات الأخيرة الماضية من تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبيرة، وكذلك المشروعات التنموية التي من شأنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمحافظة، وتحسين جودة حياة المواطنين، خاصة بعد أن تم اختيارها ضمن محافظات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

الهدف من اختيار القنطرة شرق

واشار إلى أن اختيار مركز القنطرة شرق جاء تأكيدًا من القيادة السياسية نحو تحسين حياة المواطنين بقرى شرق القناة وتوفير كافة سُبل الحياة الكريمة لهم.

جدير بالذكر، أن عدد مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للقرى الأكثر احتياجًا بمركز ومدينة القنطرة شرق يبلغ ١٣٥ مشروع تم تنفيذهم في أربع قرى رئيسية و٣٧ تابع.

