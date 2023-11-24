أفكار جديدة لتحفيز طلاب كلية الطب بجامعة الإسماعيلية الأهلية

مندور يشيد بمسابقة Best class award التي قدمتها طب الأهلية لطلاب الفرقة الأولى

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، على ضرورة الاهتمام بتطوير وتحديث أساليب وطرق التدريس، مُعلنًا عن دعمه لكافة الأفكار والأساليب التي يرى القائمين على العملية التعليمية بالكليات أنها تساعد في زيادة مهارات الطلاب.

الدراسة من خلال فرق العمل

وأكد الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية أن طبيعة العمل داخل الجامعات الأهلية وفقًا للتوجه الذي أنشأت لتنفيذه - تقوم على الدراسة من خلال فرق العمل.

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جانب من المسابقة، فيتو

جانب من المسابقة، فيتو

فكرة جديدة لتحفيز الطلاب

وتماشيًا مع تلك الرؤى قدمت كلية الطب بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية فكرة جديدة لتحفيز طلاب الفرقة الأولى، حيث تم تغيير فكرة مهام التشريح المطلوبة من الطلاب في البورتفوليو، من الصورة التقليدية إلى صورة مهام جماعية لكل فصل دراسي، تتمثل في عمل تصميم art of anatomy، ويتم تقييم التصميمات وأختيار أفضلها ليحصل على كأس Best class award.

جانب من المسابقة، فيتو

جانب من المسابقة، فيتو

تسليم الكأس للفائز

وقامت الدكتورة غادة حداد عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية بتسليم الكأس للفصل الفائز هذا الأسبوع.

تقام المسابقة بإشراف الدكتور أحمد السقا عميد كلية الطب، وبمتابعة الدكتورة رانيا مصطفى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتورة إيمان كليب منسق برنامج الطب بالجامعة الأهلية.

جانب من المسابقة، فيتو

جانب من المسابقة، فيتو

قدم الدكتور عادل حسن الشكر للدكتورة منى حسن رئيس قسم التشريح بالكلية على فكرتها المبتكرة، مؤكدًا أن هذه الأفكار الابتكارية تنمي المهارات التي يمكن أن يكتسبها الطالب بمرور الوقت، فهي الطريقة الأمثل لتثبت المعلومات في الذهن بطريقة أبسط وأسهل، لافتًا إلى أن استخدام وسائل متنوعة تستخدم أكثر من حاسة تحفز أجزاء أكثر من المخ، وبالتالي يسهل فهم المعلومات وسرعة استرجاعها.