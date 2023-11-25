السبت 25 نوفمبر 2023
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محافظات

تحرير 18 محضر إشغال خلال حملة مكبرة بالأقصر

تحرير 18 محضر إشغال،
تحرير 18 محضر إشغال، فيتو

شن اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق تحت إشراف العقيد خالد الغول مدير الإداة، حملة مكبرة لرفع كافة الإشغالات بمنطقة ساحة أبو الحجاج والتعديات بشارع محمد فريد خاصة الاكشاك الملاصقة لسور الأقصر اوتيل وشوارع المدينة، التليفزيون، المنشيه،  المحطه،  ابو الحجاج، ابوالجود، الصنايع. 

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن، باستمرار أعمال حملات رفع وإزالة الإشغالات بالطرق والشوارع والميادين، وتعليمات اللواء حسن عبد العزيز عبد الله مساعد وزير الداخليه مدير أمن الأقصر للأجهزة الامنية بضرورة المتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات لتحقيق الانضباط العام بالشارع.

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وأسفرت الحملة عن رفع بعض الإزالات الادارية وسيارة لعبة للأطفال وتم إخلاء الساحة من الباعة الجائلين تنفيذًا للقانون وتحقيقًا للصالح العام، بالاضافة الى مراجعة الأوراق الخاصة بالاكشاك المعنية.

وأوضح العقيد خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق أن الحملة أسفرت عن تحرير ١٨ محضر اشغال، و٦ محاضر باعة جائلين، و٩ محاضر نظافة عامة، و١٣ محضر مضبوطات متنوعة، و٣٩ محضر إزالات إدارية.

وشارك بالحمله النقيب على شيحه والنقيب ماريو ناجي ضباط بإدارة شرطة المرافق وحسن عبده رئيس حي جنوب وأحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانيه ومصطفى محمد عدلي رئيس قسم الإشغالات.

ومن جانبه أكد رئيس مدينة الأقصر على استمرار حملات رفع الاشغالات بمدينة الأقصر والأحياء التابعه واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين وفقًا للقانون ولعودة الانضباط إلى الشارع، وشدد بضرورة التزام المواطنين بتعليمات مدينة الأقصر بعدم وضع أى إشغال يعوق الطريق ويضر بالمواطنين والأهالى بالأقصر. 

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