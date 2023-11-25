السبت 25 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

الزراعة تطلق قافلة بيطرية مجانية لسوهاج

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة،فيتو

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أنطلاق القافلة البيطرية المجانية لمحافظة سوهاج لعلاج مواشي صغار المربين والمزارعين بقري محافظة سوهاج في الفترة من 25 نوفمبر إلى 30 نوفمبر 2023.

قافلة مشتركة بين أربعة جهات

وقال الدكتور مصطفي فاضل، مدير معهد التناسليات الحيوانية ورئيس الحملة القومية للقوافل البيطرية العلاجية والارشادية لصغار المربين والفلاحين إن القافلة تقام بالتنسيق بين معهد التناسليات الحيوانية والهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرية الطب البيطرى في محافظة سوهاج وصندوق التأمين على الماشية ومعاهد الثروة الحيوانية والممثلة في معهد صحة الحيوان، ومعهد الانتاج الحيواني ومعهد الامصال واللقاحات البيطرية بمركز البحوث الزراعية.

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وأضاف فاضل أن القافلة سوف تفحص وتعلاج حيوانات الماشية لدي صغار المربين والفلاحين بقري محافظة سوهاج، مؤكدًا أن هذه القافلة سوف تقوم بعدة جولات بقري ومراكز محافظة سوهاج في إطار مبادرة حياة كريمة الرئاسية.

قافلة بيطري مجانية لأهالي سوهاج

وتابع أن هذه القافلة سوف تقوم بفحص واختبار وعلاج تناسلي وسونار وعلاج الطفيليات الداخلية والتجريع وتحصين حيوانات الماشية لدى صغار الفلاحين ومربي الماشية.

تطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين

يذكر أن القافلة تأتي في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين وتنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير وتحت إشراف الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

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