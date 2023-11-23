وزير الزراعة: زيادة سعر أردب القمح حال ارتفاعه عالميا وإضافة 3 ملايين فدان للرقعة الزراعية

كشف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن قدرة مصر مواجهة التحديات العالمية خلال السنوات الأخيرة على مستوى الأمن الغذائي، وذلك بسبب اهتمام القيادة السياسية بقطاع الزراعة، حيث شهد نهضة ودعمًا غير مسبوق خلال العشر سنوات الماضية، مؤكدا أن مصر من الدول القليلة في العالم التي استطاعت تلبية احتياجات الشعب من الأمن الغذائي خلال فترة الأزمات العالمية الأخيرة، وأن الحكومة حريصة على تشجيع الفلاح ودعم منظومة الأمن الغذائي وتقليل فاتورة الاستيراد.

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التوسع في استصلاح الأراضي

وقال القصير في بيان لوزارة الزراعة: إن الدولة المصرية كانت سباقة في استصلاح الصحراء رغم أنها تكلف المليارات، ونجحنا في تحقيق طفرة في التوسع الزراعي ونبذل جهودًا كبيرة في استصلاح الأراضي كما حدث في مشروع الدلتا الجديدة، وأنه رغم ارتفاع الأسعار لا يوجد نقص في السلع ونعمل على مواجهة كافة التحديات.

ولفت إلى أن مصر اتخذت إجراءات استباقية ساهمت في تبني أنظمة زراعية وغذائية مستدامة قادرة على الصمود، ورغم تكلفة المشروعات التي نفذتها الدولة في القطاع الزراعي إلا أنها تتميز بإنتاجيتها العالية.

إضافة 3 ملايين فدان للرقعة الزراعية

وأشار إلى أن مصر تمتلك 10 ملايين فدان منهم 6.1 أراضي قديمة بمساحة محصولية 17 مليون فدان، وأن هناك مشروعات تصل مساحتها إلى أكثر من 3 ملايين فدان سيتم إضافتها للرقعة الزراعية قريبًا، ونتوقع وصول صادراتنا الزراعية إلى 7 ملايين طن هذا الموسم من تصدير أكثر من 405 سلع زراعية إلى 160 سوقا حول العالم، وأن الصادرات المصرية أصبحت لها اسمًا في العالم ولها إقبال وشهرة في الخارج.

وتابع: “وجهنا الفترة الماضية نحو 8 مليارات جنيه لمشروع البتلو دعمًا للثروة الحيوانية وأن هناك أكثر من 43 ألف مستفيد من مشروع البتلو و450 ألف رأس”.

رفع السعر الاسترشادي للقمح في حالة واحدة

وفيما يخص المحاصيل الاستراتيجية أكد أن الحكومة تعمل على التوسع في مفهوم الزراعة التعاقدية وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، أن تم تطبيق منظومة الدورة الزراعية على محصول القمح وأن سعر أردب القمح الاسترشادي 1600 جنيه وسنعمل على زيادته حال ارتفاع الأسعار العالمية.

ولفت إلى أن فدان القمح ينتج 20 أردبًا ويصل في بعض المناطق الى 25 أردبا، ولدينا تقاوي قمح معتمدة تكفي 100% من المساحة المستهدفة، وناشد المزارعين استخدام التقاوي المعتمدة التي توفرها الوزارة، وسرعة إبلاغنا حال نقص تقاوي وبذور القمح.

وشدد على أن استمرار البحوث التطبيقية في إنتاج التقاوي عالية الإنتاجية يعتبر محورًا من المحاور التي تؤدي إلى زيادة الإنتاجية، موجها الشكر لباحثي مركز البحوث الزراعية على جهودهم في استنباط أصناف جديدة متميزة من المحاصيل المختلفة، فنحن نسعى إلى زيادة الإنتاجية الزراعية باستخدام الصوب الزراعية التي تستهلك مياه أقل وتستخدم تقنية عالية وتنتج في وقت الفجوات مطالبا المزارعين والمنتجين بالتوسع في الصوب الزراعية واستخدام التكنولوجيات الحديثة في إدارتها.