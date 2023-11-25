الزراعة تكشف أبرز الظواهر الجوية خلال الأيام المقبلة ونصيحة هامة لمزارعي القمح

كشف مركز معلومات تغير المناخ، والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الحالة المناخية المتوقعة لهذا الأسبوع، حيث أنه سوف ترتفع الحرارة نسبيًا بداية من اليوم السبت وغدا الأحد، ثم تنخفض يوم الأثنين، لتكون في حدود 20 درجة مئوية نهارًا ولأول مرة تلامس الحرارة حد الـ 12 درجة مئوية ليكون الطقس شتوي بارد.

توقعات بتساقط الامطار

وأكد المركز أنه من المتوقع تساقط أمطار على مناطق متفرقة في شمال الدلتا وسيناء يوم الأثنين ما بين خفيفة لمتوسطة، أما الظروف الجوية فهي غير اعتيادية في مثل هذا التوقيت من العام وسيكون لها توصيات سريعة وعاجلة على محاصيل القمح والفول.

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نصائح لمزارعي القمح

من جانبه أكد الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة على ضرورة سرعة الأنتهاء من الزراعة العفير والحراتي لمحصول القمح لأن انخفاض الحرارة ليلًا يبطيء من معدلات الإنبات وهنا يمكن استخدم جرعة تنشيطية من سلفات النشادر أو النترات نشادر بمعدل 1.5 شيكارة للفدان مع الزراعة هام جدًا، أما الذين زرعوا القمح فيجب تأخير رية التشتية عن 20 إلى 25 يوم من الزراعة مع إضافة 10 لتر حامض فسفوريك إلى رية التشتية أو 3-4 كجم ماب لزيادة تنشيط الجذور ودفع النباتات للتفريع.

وفيما يتعلق بمحصول الفول، قال: من الضروري سرعة الأنتهاء من الزراعة في الوجه البحري، وبالنسبة لمزارعي الوجه القبلي فيجب العناية بالفسفور في المراحل الأولى والإستعداد التام لإصابات التبقعات التي تزيد مع الرطوبة العالية مع فحص النباتات جيدًا لوجود حشرات المن والندوة العسلية وعند تواجد اكثر من 4 حشرة علي الوريقة يتم الرش فورًا بأحد المبيدات للثاقبة الماصة، بعدها يتم تكثيف اضافة البوتاسيوم في صورة نترات او سترات لزيادة معدلات التزهير في مرحلة لاحقة.