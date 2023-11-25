السبت 25 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

الزراعة تكشف أبرز الظواهر الجوية خلال الأيام المقبلة ونصيحة هامة لمزارعي القمح

القمح، فيتو
القمح، فيتو

كشف  مركز معلومات تغير المناخ، والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الحالة المناخية المتوقعة لهذا الأسبوع، حيث أنه سوف ترتفع الحرارة نسبيًا بداية من اليوم السبت وغدا الأحد، ثم تنخفض يوم الأثنين، لتكون في حدود 20 درجة مئوية نهارًا ولأول مرة تلامس الحرارة حد الـ 12 درجة مئوية ليكون الطقس شتوي بارد.

توقعات بتساقط الامطار

وأكد المركز  أنه من المتوقع تساقط أمطار على مناطق متفرقة في شمال الدلتا وسيناء يوم الأثنين ما بين خفيفة لمتوسطة، أما الظروف الجوية فهي غير اعتيادية في مثل هذا التوقيت من العام وسيكون لها توصيات سريعة وعاجلة على محاصيل القمح والفول.

Advertisements

نصائح لمزارعي القمح

من جانبه أكد الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة على ضرورة سرعة الأنتهاء من الزراعة العفير والحراتي لمحصول القمح لأن انخفاض الحرارة ليلًا يبطيء من معدلات الإنبات وهنا يمكن استخدم جرعة تنشيطية من سلفات النشادر أو النترات نشادر بمعدل 1.5 شيكارة للفدان مع الزراعة هام جدًا، أما الذين زرعوا القمح فيجب تأخير رية التشتية عن 20 إلى 25 يوم من الزراعة مع إضافة 10 لتر حامض فسفوريك إلى رية التشتية أو 3-4 كجم ماب لزيادة تنشيط الجذور ودفع النباتات للتفريع.

وفيما يتعلق بمحصول الفول، قال: من الضروري سرعة الأنتهاء من الزراعة في الوجه البحري، وبالنسبة لمزارعي الوجه القبلي فيجب العناية بالفسفور في المراحل الأولى والإستعداد التام لإصابات التبقعات التي تزيد مع الرطوبة العالية مع فحص النباتات جيدًا لوجود حشرات المن والندوة العسلية وعند تواجد اكثر من 4 حشرة علي الوريقة يتم الرش فورًا بأحد المبيدات للثاقبة الماصة، بعدها يتم تكثيف اضافة البوتاسيوم في صورة نترات او سترات لزيادة معدلات التزهير في مرحلة لاحقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مركز معلومات تغير المناخ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي امطار شمال الدلتا محصول القمح نصائح لمزارعي القمح

مواد متعلقة

مركز معلومات تغير المناخ يعلن أفضل موعد لزراعة القمح ويحذر من ظاهرة النينو

رئيس مركز معلومات تغير المناخ يتحدث عن أهم أهداف قمة إفريقيا (فيديو)

الأكثر قراءة

حالة الطقس غدا الأحد 26-11-2023 في مصر

السيسي: ستظل وحدة المصريين واصطفافهم الضامن لبقاء مصر بعد إرادة الله

احذر انتهاء المدة المقررة، ضوابط التقدم بطلب التصالح في مخالفات البناء

هالاند يحقق رقما قياسيا جديدا بعد التسجيل في شباك ليفربول

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم السبت 25-11-2023 في السوق المحلي

تنبيه عاجل من تعليم القاهرة بشأن المعلمين الفائزين بمسابقة الـ 30 ألف في المرحلة الأولى

رجل أعمال إماراتي يكشف سر انتصار أبو عبيدة وبكاء عمر بن الخطاب

اكتشاف أكبر جبل بحري، وحقول حرارية، وشعاب مرجانية في المياه الباردة

Advertisements

منوعات

المزيد

اكتشاف أكبر جبل بحري، وحقول حرارية، وشعاب مرجانية في المياه الباردة

ضلوا الطريق في أمريكا بسبب خرائط جوجل

الخنازير الخارقة، تأكل كل شيء وتنشر الأمراض وتقتل البشر

تركيا وبولندا وإيطاليا وألمانيا في المقدمة، التلوث يحصد أرواح الأوروبيين

المزيد

خدمات

المزيد

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم السبت 25-11-2023 في السوق المحلي

ثبات سعر اليوان الصيني في البنك المركزي

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم السبت 25-11-2023 بالأسواق

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم السبت 25-11-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

عدوان الاحتلال على غزة يحول شمال القطاع إلى مدينة أشباح (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء: يجوز إعطاء الزميل في العمل من الزكاة إذا كان راتبه لا يكفي

ما حكم ضم الأموال النقدية إلى عروض التجارة في الزكاة؟ دار الإفتاء تجيب

حكم التداوي بالكي؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية