الخميس 02 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

مركز معلومات تغير المناخ يعلن أفضل موعد لزراعة القمح ويحذر من ظاهرة النينو

زراعة القمح،فيتو
زراعة القمح،فيتو

 أصدر مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عددًا من التوصيات الخاصة ببدء موسم زراعة القمح للموسم الشتوي الجديد 2023 /2024، والتي من المقرر أن تبدأ بعد أسبوع من اليوم، بسبب ظاهرة النينو التي تسببت في تأخر برودة الجو ومن ثم تأخر الشتاء.

 

موسم زراعة القمح

 وأكد المركز في تقرير له أنه يجب الأخذ في الاعتبار ثلاث توصيات هامة، أولها الالتزام بالخريطة الصيفية للموسم الجديد، والزراعة بتقاوي معتمدة من الجمعية أو الشركات، والزراعة على مصاطب في أراضي الوادي والدلتا عدا المناطق المتأثرة بالأملاح، مع إضافة سلفات نشادر أو نترات نشادر بمعدل 1.5 شيكارة للفدان كجرعة تنشيطية مع الزراعة.

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مياه الري

 وأشار إلى أهمية رية المحاياة بعد حوالى من 21 إلى 25 يومًا من الزراعة، وعدم تأخير رية المحاياة عن 30 يوما إلا في حالة سقوط الأمطار الغزيرة ويوالى الري بعد ذلك كل 25 يومًا، ويجب عدم تعطيش النباتات خاصة أثناء فترات التفريع وطرد السنابل، وفي كل الأحوال يجب عدم الإسراف في مياه الري.

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ولفت لأهمية رية التشتية 10 لترات حامض فسفوريك أو 3 إلى 4 كجم ماب أو «منقوع» سوبر الفوسفات لزيادة تنشيط الجذور ودفع النباتات للتفريع، مع عدم خلط مبيدات الحشائش إلا بتوصية أو تجربة حيث أنها تتسبب في مشاكل كل موسم وإصفرار أطراف القمح أو توقف نموه وتعطله. 

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