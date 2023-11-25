السبت 25 نوفمبر 2023
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محافظات

محافظ الأقصر يبحث التعاون مع رئيس جمعية الشعب للصداقة الصينية

محافظ الأقصر يبحث
محافظ الأقصر يبحث التعاون مع رئيس جمعية الشعب، فيتو

التقى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، الوزير يانج وانمينج رئيس جمعية الشعب للصداقة بين الصين والشعوب الأجنبية ووفد صيني من الجمعية.

 ويهدف اللقاء بين الطرفين  إلى  بحث سبل تعزيز التعاون بين المدن والمقاطعات الصينية مع محافظة الأقصر.

وأكد رئيس الجمعية أن هذه تعتبر الزيارة الأولى له  إلى محافظة الأقصر، تأتي في إطار احتفال جمعية الصداقة المصرية الصينية بمناسبة مرور 69 عاما على إنشائها.

وتسعى الجمعية إلى تعزيز أواصر التعاون المصري الصيني والتبادل الثقافي والسياحي وفي مختلف المجالات بين مصر والصين.

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وعبر المحافظ محافظ الأقصر خلال لقائه برئيس الجمعية بمكتبه بديوان عام المحافظة، عن خالص شكره وتقديره لجمعية الصداقة المصرية الصينية وجهودها  الدائمة لدعم العلاقات بين الصين ومصر.

وأشاد محافظ الأقصر بالعلاقات التاريخية بين البلدين معربًا عن تطلعه إلى  تعزيز السياحة الصينية لمصر وإنشاء خط جوي مباشر بين الأقصر واحدي المدن الصينية.

وفي نهاية اللقاء تبادل محافظ الأقصر مع الوزير يانج وانمينج رئيس جمعية الشعب للصداقة بين الصين والشعوب الأجنبية الهدايا التذكارية. 

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